Complicada situación del mar en Canarias: así zarandea el oleaje de la borrasca Emilia a los barcos

Un ferry de la naviera Fred. Olsen ha tenido dificultades para atracar en el puerto de Las Nieves, en el municipio de Agaete (Gran Canaria), debido al fuerte oleaje provocado por la borrasca Emilia, que mantiene a todas las Islas en alerta máxima por fenómenos costeros adversos.
En las imágenes se observa cómo el buque es desplazado lateralmente por las olas, que lo hacen girar y cambiar de dirección durante la maniobra de aproximación al puerto, con la mar muy alterada.
👉El programa Entre nosotras sigue al minuto cómo vive el Archipiélago el paso de la borrasca— RTVC (@RTVCes) December 13, 2025
¡Súmate a https://t.co/nya3TIO1mq! ⬇️
Seguimos en directo
▶️https://t.co/9IfW0y8YHO pic.twitter.com/nhkdgnGSqy
Travesías muy complicadas
La situación del mar ha quedado reflejada en numerosos vídeos compartidos en redes sociales.
La periodista Tania Sánchez, de Televisión Canaria, ha difundido imágenes de la travesía entre Tenerife y La Gomera con Naviera Armas, en las que se aprecia el movimiento continuo del barco y un oleaje muy marcado durante el trayecto.
“Vivir la borrasca Emilia en un Armas desde Los Cristianos a La Gomera recomiendo saltártela”, ha publicado.
Vivir la Borrasca Emilia en un Armas desde Los Cristianos a La Gomera recomiendo saltártela ☠️😳 #BorrascaEmilia pic.twitter.com/9au2rzghvx— Tania Sánchez (@TaniaSS) December 13, 2025
Otro usuario ha compartido un vídeo del trayecto entre Lanzarote y Fuerteventura, asegurando que, una vez alcanzado el puerto majorero, no fue posible desembarcar, por lo que el barco tuvo que regresar con todos los pasajeros a Lanzarote ante el complicado estado del mar.
Hoy de Lanzarote a Fuerteventura.— J Vázquez 🇮🇨 (@DaF_JVazqu3z) December 13, 2025
Una vez llegado el barco a Fuerteventura, fue imposible bajar y … vuelta para Lanzarote barco y pasajeros. pic.twitter.com/MG7NHIdZ0r
Conexiones marítimas canceladas
Como consecuencia del temporal, se han producido cancelaciones de conexiones marítimas.
Entre Lanzarote y La Graciosa permanecen suspendidas todas las conexiones marítimas.
Fred. Olsen ha cancelado los trayectos Playa Blanca (Lanzarote) – Corralejo (Fuerteventura) y la conexión entre Tenerife y Gran Canaria de las 20:00 horas.
Por su parte, Naviera Armas Trasmediterránea ha suspendido la ruta Las Palmas de Gran Canaria – Morro Jable.
Olas de 7 metros
El episodio se produce en una jornada marcada por el empeoramiento del estado del mar, con olas que ya han alcanzado los siete metros de altura, mientras que las previsiones apuntan a valores máximos de hasta doce metros.
La borrasca Emilia se intensifica a partir de las 18:00 horas, con especial atención a la pleamar prevista entre las 20:30 y las 21:30 horas, cuando se espera una marea importante y olas de entre seis y siete metros.
La meteoróloga Vicky Palma, responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación Operativa del Gobierno de Canarias, ha señalado que el estado del mar continúa siendo complicado, ya que el viento intenso en el mar empuja en la misma dirección que el oleaje.
Ha advertido también del efecto engañoso de la bajamar, ya que, aunque el nivel del mar pueda descender momentáneamente, el oleaje volverá a alcanzar una altura significativa con la siguiente pleamar.
De cara a la evolución posterior, ha indicado que a lo largo de la madrugada del domingo la altura del oleaje disminuirá de forma progresiva, coincidiendo con la práctica desaparición del viento.