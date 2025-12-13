La meteoróloga Vicky Palma da la última hora de la borrasca Emilia en Canarias y advierte: lo peor se espera en las próximas horas

La meteoróloga Vicky Palma, responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación Operativa del Gobierno de Canarias, ha actualizado este sábado la previsión meteorológica sobre la evolución de la borrasca Emilia en el Archipiélago durante las próximas horas.
Según ha explicado en Televisión Canaria, durante la tarde podrían registrarse chubascos de intensidad local muy fuerte en la mitad norte y este de Gran Canaria, así como en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
Aunque el viento ha dado una ligera tregua en las últimas horas, Vicky Palma ha advertido de que volverá a soplar con fuerza a lo largo de la tarde, coincidiendo con precipitaciones, tormentas y un empeoramiento del estado del mar.
La meteoróloga ha insistido en la necesidad de prestar especial atención a la pleamar prevista entre las 20:30 y las 21:30 horas, cuando se espera una marea importante con olas que podrían alcanzar los seis metros de altura.
Ha señalado que el estado del mar continúa siendo complicado, ya que el viento intenso en el mar empuja en la misma dirección que el oleaje, lo que favorece que el mar impacte contra viviendas, muros y carreteras cercanas a la costa, una situación que ya se ha producido en distintos puntos de las Islas durante la pasada noche y esta mañana.
La meteoróloga ha advertido también de un posible efecto engañoso asociado a la bajamar, ya que, aunque el nivel del mar esté descendiendo, el oleaje volverá a alcanzar una altura muy significativa en la próxima pleamar.
De cara a la evolución posterior, ha indicado que, a lo largo de la madrugada del domingo, la altura del oleaje irá disminuyendo de forma progresiva, debido a que el viento prácticamente desaparecerá.
En cuanto a la situación en las cumbres, la meteoróloga ha señalado que todavía puede nevar en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, con cotas situadas entre los 1.600 y 1.700 metros.
No se descarta que puedan producirse episodios de nieve o granizo a menor altitud, y ha precisado que a partir de la medianoche la cota podría descender hasta los 200 metros.