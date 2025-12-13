Rescatan a un niño de 6 años en Canarias tras quedar atrapado en el cauce de un barranco por la borrasca Emilia

Dos personas han sido rescatadas este sábado en Puerto del Rosario (Fuerteventura) después de que el vehículo en el que viajaban quedara atascado en el cauce de un barranco como consecuencia de las fuertes precipitaciones asociadas a la borrasca Emilia.
Según ha informado la Policía Local, el suceso se produjo en la zona del barranco de Puerto Lajas, donde un hombre se saltó un precinto instalado en el acceso, quedando atrapado en su vehículo inundado junto a su hijo de 6 años.
El menor tuvo que ser atendido por personal sanitario al presentar claros signos evidentes de hipotermia.
La intervención permitió rescatar a ambos ocupantes sin que se registraran daños personales, aunque la situación podría haberse agravado de no haber sido por la rápida actuación de los servicios de emergencia.
⚠️ PRECAUCIÓN ⚠️ en cauces y barrancos, evita circular por estas zonas, Rescatadas dos personas en Puerto de Rosario, al quedar el vehículo atascado en el cauce de un barranco . pic.twitter.com/k5j3GIqsfv— Fuerteventura Emergencias (@ftvEmergen) December 13, 2025
Más de 300 las incidencias por la borrasca Emilia
Este rescate se enmarca en el balance de más de 300 incidencias registradas en Canarias hasta el mediodía de este sábado por el paso de la borrasca Emilia, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias.
En concreto, entre las 08.00 y las 12.00 horas, se contabilizaron numerosas actuaciones sin que consten heridos.
La mayor parte de los incidentes se han producido en Gran Canaria y Tenerife, principalmente relacionados con la caída de árboles, farolas y adornos navideños a la vía pública.
A primera hora del sábado, entre la medianoche y las 08.00 horas, ya se habían registrado más de 200 incidencias en el conjunto del Archipiélago.
En Lanzarote, los servicios de emergencia han llevado a cabo achiques de agua en viviendas y locales en los municipios de Arrecife y Tías, mientras que en Fuerteventura se produjo el rescate del vehículo atrapado en un barranco de Puerto del Rosario, actuación en la que intervino el Consorcio de Bomberos.
El paso de la borrasca Emilia ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a activar desde la noche del viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todas las Islas, ante la previsión de olas que podrían superar los nueve metros de altura.
A esta situación se suma la alerta por viento, con rachas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en medianías y cumbres, el riesgo de inundaciones costeras y la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife.
Además, permanece activa la prealerta por tormentas en el conjunto del Archipiélago y por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.