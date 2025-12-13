Primeros desalojos de viviendas en Canarias ante el empeoramiento del mar por Emilia

El Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria) ha recomendado este sábado al desalojo de viviendas en la franja litoral de El Agujero, Los Dos Roques y Caleta de Arriba, núcleos del municipio que se han visto afectados por el mal estado de la mar que afecta a las islas desde este viernes con motivo del paso de la borrasca ‘Emilia’.
En paralelo, el consistorio grancanario ha pedido igualmente a los propietarios con segundas viviendas en la franja litoral del municipio que no se acerquen a la zona durante el día de hoy.
Mientras los servicios de emergencias municipales han trabajado, asimismo, en el desalojo de vecinos residentes en estas zonas, el consistorio continúa valorando la situación del resto de barrios.
Por todo ello, el Ayuntamiento ha procedido a habilitar la residencia escolar para acoger a las personas que tienen su primera residencia en estas zonas y no tienen alternativas de alojamiento.
De este modo, según ha puntualizado, si alguna persona necesita esta alternativa, puede llamar al 828 150 000.
Así de fuerte golpeaba el mar en El Agujero, Gáldar, #GranCanaria. Cuidado porque lo peor en cuanto a lluvia y viento todavía no lo hemos tenido. #Canarias #BorrascaEmilia #Tenerife (vídeo de Estefanía Guedes) pic.twitter.com/cc04ewDbcg— Victor Hugo Perez (@victorhugopi) December 13, 2025