Pablo Mellino obtiene un galardón de plata en los Premios Lux de fotografía profesional de España

El fotógrafo italoargentino radicado en Tenerife Pablo Mellino ha sido reconocido en los Premios Lux de Fotografía Profesional, entregados el pasado jueves en Barcelona, con un galardón de plata en la categoría de bodegón, por la obra Flores de Kalandra.
En esta serie, su artífice no intenta explicar, sino sugerir. Es un espacio donde lo bello y lo extraño se tocan. En este pequeño universo paralelo, cada forma parece tener un significado secreto. Como si las flores hablaran en otro idioma, uno antiguo, silencioso, hecho de símbolos y de sombras.
“La obra la creé buscando una estética contenida, pero expresiva, fue con el trabajo de varias sesiones que logré encontrar el esquema de iluminación preciso para que las formas y texturas mantuviesen en la atmósfera de cada imagen una carga emocional específica. Todo el proceso se realizó en el estudio fotográfico Bliont, que tengo en Santa Cruz de Tenerife con mis colegas Germán Maymo y Leticia Pérez Acosta. Sin duda, este premio es de gran valor, tanto personal como para el estudio, ya que es un aliciente para que los clientes nos sigan eligiendo”, pone de relieve Pablo Mellino.
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España creó en 1993 los Premios Lux, que se han posicionado como referentes de la fotografía profesional en España. Su propósito es dar visibilidad, reconocimiento y prestigio a este arte, y mantener viva la ilusión de los fotógrafos y las fotógrafas profesionales.