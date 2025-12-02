Su propio padre salvó la vida de la niña de cuatro años ahogada en Canarias

En el día de ayer se conocía que una niña de solo cuatro años se encontraba en estado crítico después de haber sufrido un ahogamiento.
Los hechos ocurrieron en el Lago Taurito, en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, lugar al que se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Hoy hemos conocido que su propio padre, bombero de profesión, fue crucial a la hora de poder salvarle la vida en el lugar.
La menor estaba jugando en un tobogán de una de las piscinas del parque acuático cuando sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo que le provoco un traumatismo cráneo encefalico, la perdida del conocimiento y la ulterior sumersión entrando en parada cardiorrespiratoria, según revela Canarias, 1.500 kilómetros de costa.
“La intervención de su padre fue crucial, ya que es bombero de profesión y le práctico inmediatamente la RCP con la ayuda de socorristas del parque acuático”, según cuentan en sus redes sociales. Además, señalan que todo ocurrió delante de su propia familia, tanto de sus madre como de sus otros hermanos.
La niña, por el momento, se mantiene estable dentro de la gravedad.
El padre, vital
El aviso se registró a las 13:15 horas, cuando se alertó de que la menor había sido rescatada del agua en parada cardiorrespiratoria en las instalaciones de Lago Taurito, en el municipio de Mogán. Mientras se activaban los servicios de emergencia, los socorristas del complejo iniciaron maniobras de reanimación, pero antes, su propio padre reaccionó sobre la marcha.
Cuando el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) llegó al lugar, la pequeña presentaba síntomas de ahogamiento incompleto y un traumatismo craneal de carácter grave. Tras ser atendida y estabilizada, fue evacuada en helicóptero hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y posteriormente trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Materno Infantil.
Otro caso en el mismo parque hace nueve meses
Este incidente en Lago Taurito se produce menos de un año después de un suceso similar en el mismo parque acuático. En abril, una niña de dos años falleció tras sufrir un ahogamiento en una de las piscinas del recinto.
Aquel accidente se produjo el sábado 18 de abril, sobre las 16.00 horas, cuando el Cecoes recibió la alerta tras ser la menor rescatada del agua, donde había quedado atrapada bajo varias colchonetas. Los sanitarios del SUC practicaron maniobras básicas y avanzadas de reanimación, pero solo pudieron confirmar su muerte.