Controladores Aéreos confirman la hora exacta a la que Papá Noel pasará por Canarias

El espacio aéreo español ya está listo para la operación más mágica del año. Controladores Aéreos ha compartido este 24 de diciembre el recorrido especial que seguirá Papá Noel durante la Nochebuena para repartir los regalos por toda España, en una noche que se prevé especialmente concurrida… y llena de ilusión.
Según han explicado, Papá Noel ha presentado su plan de vuelo oficial, con salida desde Laponia, y ha seleccionado una serie de aeropuertos estratégicos que funcionarán como nodos ARC (Aeropuertos de Reparto Centralizado). Desde estos puntos, los regalos se descargan, clasifican y redistribuyen para llegar a todos los rincones del país justo a tiempo.
Los controladores han detallado que los horarios están perfectamente coordinados, manteniendo los slots previstos con un margen de apenas cinco minutos. Además, el trineo aprovechará los vientos en altura para agilizar las maniobras, por lo que —según aseguran— no se esperan retrasos en la entrega de regalos.
Ya no queda nada para la Operación #Regalos2025!!— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) December 22, 2025
🎅🎄🌟🎁🎁🎁
Como cada año, la operativa en España ha sido coordinada con el Centro de Mando Polar (CMP). Responsables de su Unidad de Reparto, capitaneados por Papá Noel 🎅, han visitado nuestras torres y centros de control para… pic.twitter.com/lPaAilh2mB
Aunque el trineo de Papá Noel utiliza tecnología de sigilo mágico, capaz de hacerlo desaparecer de muchas aplicaciones de seguimiento, desde Controladores Aéreos aclaran que nunca pierde contacto con sus radares. La vigilancia está garantizada durante todo el recorrido.
En el caso de Canarias, el momento más esperado llegará sobre las 19:50 horas, cuando Papá Noel sobrevolará el Archipiélago (20:50 horas en horario peninsular), para después continuar su ruta.
Y para los más pequeños que viven lejos de un aeropuerto, el mensaje es claro: no hay de qué preocuparse. La llamada “última milla” estará cubierta por elfos especializados y renos de reserva, asegurando que los regalos lleguen por aire, por tierra… o directamente por la chimenea.
Con el plan aprobado y el cielo despejado, todo está listo para que la noche más mágica del año vuelva a cumplirse sin incidentes.