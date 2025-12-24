La magia de la Navidad recorre las calles del casco histórico con Papá Noel en La Laguna

La magia de Papá Noel recorrió ayer las calles del casco histórico de La Laguna, haciendo disfrutar a grandes y pequeños. A las 19.00 horas partió la comitiva de la Cabalgata de Papá Noel desde la calle Consistorio para, posteriormente, transitar por las calles Obispo Rey Redondo y Herradores ante la mirada de miles de personas.
A Papá Noel le acompañaron, por primera vez, tres carrozas, así como más de un centenar de participantes, como conocidos personajes infantiles, muñecos hinchables, duendes y elfos navideños, y otros figurantes ataviados y relacionados con esta época tan mágica para los más pequeños de la casa.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que “este tipo de actos no solo engrandecen nuestra ciudad como lugar de referencia para la Navidad en Canarias, sino que nos ayudan a dinamizar nuestras calles, los establecimientos de restauración y los comercios locales, que se ven beneficiados del gran número de ciudadanos de nuestro municipio y del resto de la Isla que toman parte de esta emblemática cabalgata”.
El concejal de Fiestas, Dailos González, hizo hincapié en que “esta cita navideña la hemos rescatado con mucho cariño y esfuerzo de la memoria colectiva de los laguneros y laguneras, homenajeando a las personas y entidades que hacían posible que esta celebración llegara a todos los hogares, sin ningún tipo de excepción”.
Cabe recordar que esta tradición se recuperó en el año 2023, cuando el área de Fiestas decidió incluir dicha cabalgata en la programación especial de la ciudad por Navidad, reviviendo una tradición que se llevó a cabo por primera vez en el año 1957 y que se perdió décadas atrás.