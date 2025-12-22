La Gran Cabalgata de Papá Noel volverá a tomar las calles de La Laguna

La Gran Cabalgata de Papá Noel se consolida en el programa navideño de La Laguna y por tercer año consecutivo, tras su primera celebración en 2023, volverá a recorrer las calles del centro histórico de la ciudad para repartir ilusión entre los pequeños de la familia. La comitiva partirá a las 19:00 horas desde la calle Consistorio y transcurrirá por Obispo Rey Redondo, para girar en la calle Tizón y regresar al punto de partida por la calle Herradores.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, considera que la Cabalgata de Papá Noel “enriquece nuestro programa de fiestas, con un acto que en solo dos años ha sabido ganarse el cariño de grandes y pequeños, como pudimos comprobar en su pasada edición, cuando miles de personas salieron a la calle para disfrutar de esta cabalgata que está pensada para toda la familia.”
Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, anuncia un desfile “espectacular, lleno de magia y sorpresas, con múltiples personajes que acompañarán a Papá Noel en su visita a la ciudad”. El concejal señala que la cabalgata se suma a otros grandes eventos del programa de actos que se ponen en marcha en estos días, como la plaza de la Navidad o el Campamento Real, que abre sus puertas este mismo lunes.
Más de un centenar de participantes, entre personajes infantiles de animación, muñecos hinchables, duendes navideños y otros figurantes, acompañarán a Papá Noel, que llegará a La Laguna en una comitiva llena de magia y fantasía.
La concejalía de Fiestas de La Laguna introdujo esta cabalgata en el programa de Navidad de 2023, como una manera de recuperar un acto que se realizaba a mediados del siglo pasado. En aquella época el Orfeón La Paz impulsó una recolecta solidaria de juguetes en la ciudad con el objetivo de recopilar donativos para que todos los niños y niñas del municipio recibieran su regalo de Navidad. Esta campaña concluía en la recordada figura del Papá Noel gigante de la araucaria de La Concepción, la cual también ha retornado a la ciudad para convertirse en un símbolo de las fiestas.