Pista de hielo, food trucks y más de 15 planes especiales: La Laguna estrena su Plaza de la Navidad

San Cristóbal de La Laguna inaugurará este viernes, 19 de diciembre, una nueva edición de la Plaza de la Navidad, una cita ya consolidada en el calendario festivo del municipio.
La plaza del Cristo acogerá esta programación especial hasta el 5 de enero, con más de una quincena de eventos dirigidos a públicos de todas las edades.
La iniciativa, impulsada por la concejalía de Fiestas, contará con actuaciones musicales, espectáculos de humor, cine al aire libre, una zona gastronómica con food trucks, atracciones hinchables, un mercadillo y la habitual pista de hielo, que abrirá al público el 26 de diciembre.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado que esta propuesta se ha convertido en un elemento relevante dentro de la programación navideña del municipio y subrayó su papel en la dinamización de esta zona de la ciudad, con actividades diseñadas tanto para público adulto como infantil.
Asimismo, ha avanzado algunas de las principales novedades de esta edición, como la velada de humor con Darío López y Kike Pérez, las proyecciones de cine familiar y el concierto de la cantante Leire Martínez.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, ha señalado que todas las actividades serán gratuitas y precisó que la Plaza de la Navidad permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero, con el objetivo de garantizar el descanso de la población residente en la zona.
En cuanto a los horarios, explicó que, salvo excepciones como la Fiesta de Fin de Año, los actos previstos de domingo a jueves finalizarán a las 22:00 horas, mientras que los viernes y sábados concluirán a las 23:00 horas.
Programación del escenario principal de la Plaza de la Navidad
La agenda del escenario principal de la plaza del Cristo comenzará este viernes a las 20:30 horas, con el concierto de Navidad de Los Sabandeños. El sábado será el turno de Los Cantadores (20:30 horas) y el domingo actuará la agrupación Achamán, a partir de las 18:00 horas.
La próxima semana se iniciará el lunes con la proyección de la película ‘El Grinch’, a las 19:30 horas, y continuará el martes con el evento musical ‘Christmas Rock’, previsto para las 20:30 horas. El día de Nochebuena, la plaza ofrecerá un horario especial, de 12:00 a 18:00 horas, con música, gastronomía, cervezas artesanales y las atracciones infantiles.
La actividad se retomará el viernes 26 de diciembre con el espectáculo ‘Mujeres cantan a México’, a partir de las 20:30 horas. El sábado y el domingo siguientes, la programación se centrará en el canto común y los clásicos navideños, con actuaciones previstas a las 20:30 y 18:00 horas, respectivamente.
La última semana de programación comenzará con una nueva sesión de cine familiar, el lunes a las 19:30 horas, y continuará el martes con la segunda edición del Fin de Año Infantil, que dará comienzo a las 18:00 horas. El 31 de diciembre se celebrará la Fiesta de Nochevieja, que se prolongará hasta la madrugada.
El 2 de enero, a las 20:30 horas, tendrá lugar la velada del humor con Darío López y Kike Pérez, y el 3 de enero, a la misma hora, se celebrará el concierto de Leire Martínez, exintegrante de La Oreja del Van Gogh.
Como cierre de esta edición de la Plaza de la Navidad, el 4 de enero se ofrecerá el espectáculo infantil ‘El relojero de los sueños’, a las 18:00 horas, y el 5 de enero, víspera de Reyes, la programación se desarrollará entre las 17:00 y las 23:00 horas.