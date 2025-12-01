La histórica pastelería de La Laguna, famosa por sus polvorones y su tarta de nata, que acaba de recibir un Solete de la Guía Repsol

La repostería de San Cristóbal de La Laguna suma un nuevo reconocimiento. Un establecimiento con una presencia consolidada en el centro de la ciudad ha sido incorporado por Guía Repsol a su selección de Soletes de Navidad, la clasificación que reúne a locales vinculados a la gastronomía cotidiana y a los espacios más característicos de estas fechas.
Una pastelería con casi un siglo de historia
Se trata de la Princesa Free Heart, que mantiene su actividad en la casona situada en la plaza de La Concepción, donde abrió la antigua pastelería La Princesa en 1927, fundada por el alemán Otto Rapp.
El establecimiento conserva parte del recetario original, pero también suma nuevas elaboraciones. Entre sus productos más reconocibles se encuentran los polvorones rellenos de mermelada de fresa y la tarta de nata elaborada con bollo francés almibarado, azúcar y almendra.
También mantiene otros clásicos históricos como los laguneros, la tarta de manzana, la de limón con merengue o la de requesón.
En los últimos años, el obrador ha incorporado nuevas propuestas. Una de las más recientes es el croffle, una elaboración originaria de Dublín que combina un croissant y un gofre. Se prepara cocinando una masa de croissant en una plancha para gofres hasta lograr una cocción uniforme.
En La Princesa Free Heart se ofrece con varias opciones de topping, como pistacho, Nutella, galleta Lotus con plátano o pistacho con cereza en almíbar.
Tradición e innovación
Al frente del obrador están Naira Domínguez y Marta Santos, creadoras del proyecto Free Heart, dedicado inicialmente en Santa Cruz a la repostería por encargo y especializada en tartas para bodas.
El negocio trasladó su actividad a La Laguna, donde reúne la tradición de la antigua pastelería con nuevas técnicas de pastelería francesa.
Por esta razón, en 2019 recibió el premio Mejor Labor en Repostería en los Premios de Gastronomía DIARIO DE AVISOS-Dorada Especial.
Tras conocerse la última distinción, la pastelería ha celebrado en redes sociales “arrancar” el mes de diciembre con “la mejor de las noticias”.
“Guía Repsol nos ha dado un solete y no podemos estar más contentas y agradecidas. Es un distintivo otorgado a establecimientos gastronómicos que destacan por su esencia auténtica y carácter único, y La Princesa de Free Heart ahora es uno de ellos. Gracias a Guía Repsol por tenernos en cuenta y darnos esta alegría”.
Durante la campaña navideña, el establecimiento tendrá un horario especial con apertura todos los días de 10.00 a 21.00 horas.
Un Solete de Navidad para La Laguna
Guía Repsol ha incorporado a este establecimiento entre los nuevos Soletes de Navidad, una edición que reúne más de 300 locales reconocidos en toda España y que incluye espacios relacionados con reuniones, confiterías, barras y lugares para celebraciones propias de estas fechas.
La categoría incorpora este año a congregaciones religiosas y hornos conventuales por sus recetas centenarias artesanales.
Canarias suma 9 nuevos Soletes
En esta edición se han reconocido nueve nuevos locales en Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Tenerife. La Princesa Free Heart es el único establecimiento premiado en la Isla.
Con estas incorporaciones, el Archipiélago alcanza los 238 establecimientos distinguidos por Guía Repsol.
Los Soletes son una categoría creada en 2021 por Guía Repsol para destacar establecimientos que sobresalen por su cercanía, fiabilidad y su actividad cotidiana.
Los espacios premiados pueden consultarse en la web y en la app oficial, con información para localizarlos y planificar visitas.