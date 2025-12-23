Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional, tajante sobre la ‘secta destructiva’ en Tenerife: “Realizaban rituales a cambio de una importante prestación económica”

La Policía Nacional ha advertido del grave riesgo para la salud y la integridad psicológica que suponía la secta desarticulada en Santa Cruz de Tenerife, cuyo líder ha ingresado en prisión provisional, tras una investigación que culminó con la detención de cinco personas, cuatro en Tenerife y una en Las Palmas de Gran Canaria.
En un vídeo remitido a los medios, la portavoz del citado cuerpo policial, Ana Ramón, explicó que el grupo actuaba bajo una supuesta apariencia de espiritualidad, utilizando rituales santeros como herramienta para ejercer control psicológico sobre los adeptos.
En esas ceremonias, según detalló, se empleaban objetos y figuras que representaban supuestas deidades, se realizaban sacrificios de animales domésticos y se consumían sustancias peligrosas para la salud.
Entre esas sustancias, la portavoz de la Policía Nacional citó expresamente el estramonio, la cocaína, el póper y otros alucinógenos, ingeridos durante los rituales organizados por el grupo.
Todo ello, según indicó, formaba parte de un entramado destinado a obtener importantes cantidades de dinero a cambio de supuestos beneficios personales o para evitar males espirituales e incluso enfermedades.
La Policía subrayó que el grado de control psicológico ejercido por el líder de la secta era tan intenso que algunos de los adeptos necesitaron tratamiento psiquiátrico tras abandonar el grupo, una circunstancia que refuerza la gravedad de los hechos investigados.
Un operativo con Sanidad, Ganadería y Medio Ambiente
El dispositivo policial contó con la participación de varios organismos, lo que evidencia el alcance y la complejidad del caso. En el operativo intervinieron el Servicio Canario de Salud, a través del servicio de ordenación farmacéutica y de la inspección de Sanidad, así como la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias.
Además, participó un biólogo de la Fundación Neotrópico, que actúa como autoridad designada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en relación con el Convenio CITES, lo que pone de relieve la vertiente ambiental y de protección animal de la investigación.
Llamamiento a la ciudadanía
Desde la Policía Nacional se recordó que está a disposición de los ciudadanos el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es, un canal anónimo y confidencial para comunicar o denunciar este tipo de prácticas o cualquier actividad similar.
La Policía insiste en la importancia de alertar a las autoridades ante situaciones que puedan encajar en dinámicas de manipulación psicológica, abuso económico o riesgo para la salud, como las detectadas en esta operación desarrollada en Canarias.