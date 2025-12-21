el tiempo

El Gobierno actualiza la prealerta en Canarias: la situación en cada isla

Esta medida se adopta basándose en la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes
Prealerta fenómenos costeros
Imagen de archivo de oleaje en Puerto de la Cruz. Fran Pallero
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de fenómenos costeros en todo el archipiélago, manteniendo la prealerta a partir de las 14:30 horas del domingo 21 de diciembre.

Esta medida se adopta basándose en la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes, conforme al Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta por fenómenos costeros afecta principalmente a las zonas costeras del noroeste, norte y nordeste de diversas islas. El mal estado del mar y el oleaje representan un riesgo para las actividades marítimas, por lo que se insta a la precaución en las zonas afectadas.

Ámbito territorial de la prealerta

La prealerta se extiende a las siguientes áreas costeras de las islas:

  • La Palma: litoral oeste, norte y nordeste.
  • Lanzarote: litoral oeste y norte.
  • El Hierro: costa norte y oeste.
  • La Gomera: costa norte y oeste.
  • Tenerife: costa norte y noroeste.
  • Fuerteventura: litoral norte y oeste.
  • Gran Canaria: litoral noroeste y norte.

Estado del mar y previsión meteorológica

Domingo 21 de diciembre

  • Viento: De componente norte, con fuerza 3-4 (12-28 km/h), con áreas locales de fuerza 5 (29-38 km/h) hacia el final de la jornada.
  • Mar: Marejadilla a marejada, con mar de fondo del noroeste de 2,5-3,5 metros.
  • Oleaje: Combinada con oleaje de 2,5-4 metros.
  • Coeficiente de marea: 71.
  • Pleamar: Entre 13:40 y 14:30 horas.

Lunes 22 de diciembre

  • Viento: De componente nordeste con fuerza 4-5 (20-38 km/h), con áreas locales de fuerza 6 (39-49 km/h) hacia la segunda mitad del día.
  • Mar: Marejada, con áreas de fuerte marejada a partir de la segunda mitad del día.
  • Mar de fondo: Del noroeste, con olas de 3-4 metros.
  • Oleaje: Combinada con oleaje de 3-4,5 metros.
  • Coeficientes de marea: 70 y 69.
  • Pleamares: 01:55-02:35 horas y 14:15-15:00 horas.

Martes 23 de diciembre

  • Viento: Del nordeste, con fuerza 4-5 (20-38 km/h), tendiendo a componente norte con fuerza 3 (12-19 km/h) por la noche.
  • Mar: Marejada, con incremento a fuerte marejada entre Tenerife y Gran Canaria, y entre Gran Canaria y el sur de Fuerteventura.
  • Mar de fondo: Del noroeste, con olas de 2-3 metros.
  • Oleaje: Combinada con oleaje de 2-3,5 metros, alcanzando las olas más grandes durante la madrugada.
  • Coeficientes de marea: 68 y 66.
  • Pleamares: 02:30-03:10 horas y 14:55-15:35 horas.

Recomendaciones y medidas de seguridad

Se recomienda extrema precaución en las zonas afectadas, especialmente en actividades marítimas y deportes acuáticos. Las autoridades piden a los ciudadanos que sigan las recomendaciones de seguridad y eviten las zonas de riesgo.

Con la prealerta activa, las autoridades continúan monitoreando la situación y ajustando las medidas según las condiciones meteorológicas. El Gobierno de Canarias mantendrá actualizada la información sobre los fenómenos costeros y posibles cambios en el estado del mar.

