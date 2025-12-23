La presión vecinal paraliza la desaladora en Mesa del Mar

La lluvia no impidió que más de cien personas se concentraran ayer en la plaza del Cristo, frente al Ayuntamiento de Tacoronte, para dejar claro su rechazo a la desaladora que el Cabildo de Tenerife prevé construir en el núcleo costero de Mesa del Mar.
“No la queremos”, “no la queremos”, gritaban vecinos y vecinas acompañando con pitos, golpes de cacerolas y pancartas que rezaban Cuidar la costa, no venderla, Sí a las galerías y exigían “transparencia” al Gobierno tripartito de PSOE-CC-PP que, media hora después, celebraba un pleno extraordinario solicitado por todos los grupos de la oposición (Nueva Canarias, Somos Tacoronte, Sí se puede, Ciudadanos y Vox) para hablar sobre este proyecto.
Fue una sesión tensa, que duró más de cinco horas, dado que también se debatieron los presupuestos de 2026, y se hizo un receso de 45 minutos debido a la celebración de una boda en la Casa de la Cultura. Fue en ese momento, cuando, obligada a cruzar la plaza, la alcaldesa, Sandra Izquierdo, aprovechó para dirigirse a los manifestantes y dejarles claro que “no habrá desaladora”, que el Gobierno no hará nada que perjudique a los vecinos, y que irá de la mano de ciudadanía para tomar decisiones “a corto y medio plazo”.
Les pidió disculpas “porque nos dijeron que el proyecto que nos presentaron era la solución que teníamos para el abastecimiento del municipio y que reunía todos los informes administrativos, pero nada se ha cumplido y ello se une el rechazo vecinal y la contundencia del grupo de gobierno que no quiere la desaladora”, sostuvo.
El encuentro con los vecinos tampoco estuvo exento de tensiones ya que varios de los presentes le recordaron las contradicciones en las que incurrió el Ejecutivo municipal con las obras. También, que había sido ella durante la reunión en Mesa del Mar quien dijo que el proyecto seguía adelante sí o sí y luego que la culpa era de la oposición por haber creado bulos e informaciones falsas. “Debería pedir perdón”, le espetó una mujer, quien además subrayó que es gracias a la presión vecinal y de la oposición que se plantea paralizar este proyecto.
Los convocantes le preguntaron también si se iban a pedir responsabilidades por haber permitido el paso de un camión por encima del edificio Ficus pese a contar con un informe desfavorable del jefe de la Policía Local.
Lo mismo hicieron los representantes de la oposición en el Pleno, quienes apenas tuvieron una hora para formular las preguntas correspondientes y esperar las respuestas de los concejales comparecientes, Tarsis Morales y Suso Machado como responsables de Urbanismo y Costas y Aguas y Saneamiento, respectivamente.
Ambos insistieron en la misma argumentación dada por la alcaldesa días atrás: que la obra se hizo al amparo de la declaración de emergencia hídrida del Cabildo; que la empresa Teideagua aseguró que no era necesario una declaración de impacto ambiental; y que el Ayuntamiento no había autorizado los pozos de sondeo ni la bajada del camión.
Fue el concejal de Cs, Benito Regalado, quien acusó al Gobierno local “de querer ganar el relato de este problema que ustedes mismos han creado” y “que ha dado giros inesperados”.
El Gobierno y la Plataforma se reunirán el próximo lunes
El grupo de gobierno se reunirá con la Plataforma por la Costa de Tacoronte el próximo lunes a las 11.00 horas para empezar a hablar de otras alternativas que garanticen el suministro de agua a la población así como de los proyectos pendientes, como es el caso del saneamiento en Mesa del Mar, que según el grupo de gobierno es el principal problema que tiene Tacoronte.