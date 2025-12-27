El presupuesto de La Laguna de 2026 crece hasta los 230 millones

La Laguna contará para 2026 con un presupuesto consolidado de 230.321.428 euros, que incluye al Ayuntamiento, a los organismos autónomos de Deportes y Actividades Musicales, la Gerencia de Urbanismo y a la empresa pública Muvisa. Esta cifra supone un crecimiento de más de cuatro millones respecto a la de este 2025 (226.142.105 euros).
En cuanto a las cuentas de solo el Ayuntamiento, ascenderán en 2026 a 218.644.217 euros, creciendo un 4% respecto a las de este ejercicio (210.057.219 euros), lo que se traduce en un aumento de 8,6 millones. El documento será debatido el próximo lunes en el pleno para su aprobación inicial.
Así lo informaron ayer, en rueda de prensa, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Paqui Rivero, y el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández.
El alcalde destacó que el presupuesto reforzará las líneas de acción “que han sido el distintivo de este grupo de gobierno”, como las políticas sociales, la vivienda pública en el marco de las competencias locales, la inversión en obras e infraestructuras, la mejora de los servicios municipales, el apoyo al sector comercial y la defensa del patrimonio y de la cultura.
Por su parte, Fran Hernández puso en valor que el presupuesto de 2026 es el reflejo de “un equipo de gobierno sólido, estable, que tiene una hoja de ruta definida y que tiene claro que las personas siempre tienen que ocupar el centro”. Y destacó que casi uno de cada cinco euros del presupuesto se destina a Servicios Municipales.
Mientras, la concejala de Hacienda explicó que la presentación de las cuentas del próximo ejercicio se ha retrasado porque “ha habido un real decreto de incremento salarial que ha obligado a reajustar todos los créditos y a calcular el capítulo uno del personal”.
Asimismo, indicó que el presupuesto “no incluye ninguna partida de financiación externa vía préstamo”, y recordó que este 2025 se amortizó ya el préstamo solicitado en 2024 por 18,5 millones. Además, señaló que tampoco contempla “ninguna previsión de subida de impuestos”.
Por áreas
En cuanto al reparto del presupuesto por áreas, el alcalde y la concejala desgranaron las partidas. En detalle, el área de Bienestar Social cuenta con 26 millones, lo que supone el 12% del presupuesto municipal y un aumento del 8,96% respecto a 2025.
Este crecimiento se sustenta básicamente en el incremento del contrato de ayuda a domicilio, manteniéndose el gasto en políticas encaminadas a atender a los mayores, personas con discapacidad, emergencia social y apoyo a las entidades del tercer sector.
En materia de vivienda, explicaron, a los 5,4 millones de inversión directa contemplados en el presupuesto municipal se suman los 11,5 millones (un 48% más que en 2025) de Muvisa. El alcalde destacó que en 2026 “iniciaremos dos proyectos clave que sumarán 79 viviendas destinadas a alquiler asequible: 50 en Tejina, con una inversión de 10 millones; y 29 en Gracia, con una inversión de 5,3 millones”.
Mientras, el área de Obras e Infraestructuras contará con 22,7 millones, lo que supone el 10% del presupuesto, habiéndose incrementado un 18,54%.
Entre los principales proyectos contemplados para 2026 está la continuación de las obras de canalización del barranco de la Carnicería, la remodelación de la carretera de acceso a Mesa Mota (con un presupuesto de 1,18 millones entre La Laguna, Tegueste y el Cabildo), el techado de las canchas de los colegios de El Ortigal y Las Mercedes, la plaza de Las Chumberas, el concurso internacional para el proyecto del nuevo Mercado, la redacción del proyecto para convertir la antigua estación de guaguas de San Benito en una nueva comisaría de policía o la reforma de la Casa Menéndez, además de continuar con las obras de asfaltado y accesibilidad en todo el municipio.
Asimismo, Seguridad Ciudadana y Movilidad contará con una partida de 32 millones, lo que representa un 15% del presupuesto municipal y un incremento del 5% respecto a 2025. Este aumento se fundamenta en el Capítulo 1 de gastos de personal con la contratación de más agentes para la Policía Local a través de oposiciones, así como en los incrementos de las transferencias al Cabildo para Titsa.
En cuanto a Servicios Municipales, tiene una partida de 38,9 millones, lo que supone el 18% del presupuesto municipal y un aumento del 8,29% respecto a 2025. Este importe será destinado a mantener la actividad del municipio acompasándolo a la modernización de sus servicios.
Estas cinco áreas mencionadas “ocupan más de la mitad del presupuesto municipal”, apuntó Paqui Rivero. Otros incrementos de partidas que la edil destacó fueron en las áreas de Participación Ciudadana (que con 4,69 millones se incrementa un 15,97%) o Cultura (un 11,83% más hasta alcanzar los cuatro millones). Así como en Patrimonio y Gestión del Casco (aumenta un 8,20% hasta los 2,27 millones), Desarrollo Rural (3,46%, con 1.212.310 euros), Comercio y Promoción Económica (asciende un 26,74% hasta los 2,47 millones) y Educación (un 13,38% más, con 7.023.280 euros).
Unidas se puede
Por otra parte, el alcalde indicó que ayer también se presentó el presupuesto a las diferentes formaciones políticas del Ayuntamiento, en el marco de la comisión de Hacienda.
Desde Unidas se puede ya anunciaron ayer que en el pleno del próximo lunes presentarán un total de 18 enmiendas parciales, entre las que destaca un conjunto de medidas dirigidas a reforzar las políticas de vivienda.
66.000 euros para el concurso del proyecto del Mercado
Uno de los proyectos que destaca dentro del área de Obras e Infraestructuras para 2026 es el concurso internacional para el proyecto del Mercado en su regreso a la plaza del Adelantado, que será “una realidad en los próximos meses”, adelantó el alcalde. En concreto, el Ayuntamiento destinará una partida de 66.000 euros para dicho concurso, según información municipal. Y se estima alrededor de 1,2 millones para el contrato de servicios que se adjudicará al ganador del concurso.