Obras, servicios y nóminas copan 9 de cada 10 euros del presupuesto “más elevado” de Santa Cruz de Tenerife

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer, de forma inicial, el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 381,2 millones de euros, un 4,6% más respecto al de 2025, lo que lo sitúa en el “más elevado” de la historia de la capital. Las nuevas cuentas salieron adelante con el voto a favor del grupo de gobierno (Coalición Canaria y PP) y del concejal no adscrito, Juan Manuel Hermoso, mientras que PSOE y Vox votaron en contra, presentando enmiendas al mismo que fueron rechazadas.
El presupuesto, según detalló el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, cuenta con tres grandes partes: capítulo I (personal), para el que se destinarán 106 millones de euros (casi 1/3 del total de las cuentas); capítulo II (bienes y servicios públicos como limpieza, vías, alumbrado, agua o parques y jardines), que se elevará a 156 millones, un 40% del presupuesto; y capítulo VI (inversiones), que se llevarán 79 millones, un 20% más respecto a 2025. Montante que se prevé, además, se elevará hasta los 100 millones tras sumarse los remanentes de la liquidación del ejercicio anterior.
No obstante, el edil subrayó que el documento mantiene la coherencia con la planificación económica del mandato y asegura estabilidad y capacidad inversora, garantizando que los grandes proyectos continúen su ejecución”.
En cuanto a las áreas, se destinarán 32,7 millones a Bienestar Social; 47,5 millones a Movilidad, con una operación de crédito de 20 millones para renovar la flota de guaguas; 74 millones a Servicios Públicos; 6,7 millones a Cultura; Urbanismo gestionará 9,7 millones; Seguridad Ciudadana tendrá 10,6 millones; Fiestas 11,3 millones; Sociedad de Desarrollo, 6,4 millones, y Viviendas Municipales 5,2 millones, cantidad que irá unida a “un cambio de concepto, pues la aportación dineraria se supeditará a la aportación en suelo”, especificó Díaz-Estébanez.
Asimismo, el titular de Hacienda destacó que en las nuevas cuentas habrá “una mayor eficacia recaudatoria, con un incremento estimado del 5,2%, que no significará subir los impuestos, sino cobrar más y mejor a quien corresponde”, en alusión al incremento del 50% de la tasa de basura a partir del próximo año. Igualmente, anunció que el Consistorio ha solicitado un préstamo bancario por 35 millones de euros que permitirá inyectar recursos a las obras del Viera y Clavijo o a la implantación del contenedor marrón (3,9 millones), entre otras.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, expresó su rechazo a las cuentas para 2026, al considerar que “se destina cero euros a la construcción de nueva vivienda, solo a la compra de suelo cuando ya el Ayuntamiento dispone de terrenos para fabricar y no lo ha hecho, como en El Rosarito, Cuchillitos o Barranco Grande, entre otras zonas”. Adquisición de suelo que dijo, “responde a que no tenemos Plan General y por tanto no se puede atender la principal demanda de la capital”.
Además, criticó que “tampoco hay dinero para el plan de aparcamientos, donde se iban a crear 1.868 plazas antes de 2027; cero euros para nuevas viviendas o la instalación de ascensores en La Salud; y casi nada para políticas de empleo”. En cambio, alegó Hernández, “si aumentará la partida para publicidad y propaganda municipal, cifrada en 2,9 millones, que supondrá triplicar el gasto respecto a lo que se destinó a este capítulo en 2022, que ascendió a un total de 783.000 euros”:
Mientras, el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, criticó el modelo de gestión municipal al indicar que “si en 2026, previsiblemente, van a aumentar los ingresos provenientes de otras administraciones, en cambio no se refleja una rebaja en los impuestos que alivie la presión fiscal a los chicharreros, aún sabiendo que el 1 de enero los vecinos van a tener que hacer frente al basurazo”.
Multas de tráfico
Tildó de “abusivo” el incremento de los ingresos municipales “derivados de sanciones, multas y recargos, que superarán los 11 millones en el presupuesto, incluyendo más de 4,6 millones previstos por multas de tráfico. Algo que evidencia un enfoque recaudatorio que descansa en los errores y sanciones a los ciudadanos”. Por ello, Gómez acusó al gobierno municipal de “hacer descansar la estabilidad presupuestaria sobre los hombros de los vecinos al mantener la recaudación en vez de reducir gastos superfluos, como los destinados a publicidad y propaganda, que alcanzarán cifras similares a las de educación y juventud”.
Desde el PP, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, achacó a los socialistas que “rechacen un presupuesto que refleja la verdadera dimensión económica de Santa Cruz como motor del Archipiélago, con una inversión decidida en materia social, empleo y grandes infraestructuras”. Por ello, espetó a la ex alcaldesa, Patricia Hernández, que “debería ir pidiendo perdón, timbre por timbre, a cada chicharrero, por el hecho de que el PSOE no apoye unas cuentas que permitirán tener una ciudad más limpia, con mejores parques y jardines, más policías locales o un acuerdo-marco con 140 millones para inversiones en vías públicas durante cinco años”.
Tarife también lanzó el guante a la socialista para que “aporte algo más que críticas a Santa Cruz y abogue ante el Estado y su presidente para que se construyan más viviendas, se destine dinero a trenes y tranvías en la isla o se financie un gran recinto deportivo en la capital como el que ha alcanzado el alcalde socialista de La Laguna. Pero usted no colabora con este municipio”.
Finalmente, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, afirmó que “el presupuesto mejorará la calidad de vida de los vecinos, reforzará la actividad económica y avanzará hacia una Santa Cruz más dinámica y cohesionada. Estas cuentas mantienen un equilibrio esencial entre inversión y política social, fortalecen los servicios públicos y amplían el escudo social para que nadie quede atrás. Tenemos la mayor inversión de la historia con la menor presión fiscal”.
Subrayó que “es un buen presupuesto, pese a desconocer qué pasará en el Estado en 2027, pero aún así se ha hecho un esfuerzo en inversiones, que superarán los 100 millones para transformar la ciudad. Tenemos más proyectos que dinero, lo que nos obliga a captar fondos europeos o privados a coste cero para el Ayuntamiento”.