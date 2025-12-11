El PSOE habla claro sobre el cierre de la playa de Los Patos: estas son las “cuatro medidas urgentes” que propone

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife llevará esta semana a la Comisión Plenaria de Medio Natural una moción con la que reclama actuaciones inmediatas para permitir la reapertura de la playa de Los Patos y recuperar la accesibilidad, conservación y visita ordenada del entorno de El Rincón, en el municipio de La Orotava.
La iniciativa será defendida por el consejero socialista Javier Rodríguez Medina, quien advierte del “deterioro progresivo” que sufre este enclave protegido y del “abandono institucional” que, a su juicio, padecen sus principales zonas de baño.
Desde el Ayuntamiento de La Orotava, la portavoz del PSOE, María Jesús Alonso, también urge a agilizar los pasos para su recuperación y pide “celeridad en la evacuación de los informes geológicos” que deben aclarar la situación real de la playa tras un cierre prolongado.
Un enclave con marco jurídico propio
El Rincón cuenta con una regulación específica desde la Ley 5/1992, que dio origen al Plan Especial aprobado por el Decreto 343/1997 y al Consorcio El Rincón, un órgano en el que participan el Gobierno de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento de La Orotava y representantes vecinales y ecologistas.
Pese a ello, el PSOE denuncia que las administraciones implicadas no han aportado los recursos necesarios para ordenar los accesos, reforzar los servicios y garantizar la conservación del paisaje.
Casi dos años de cierre en Los Patos
La playa de Los Patos permanece cerrada desde diciembre de 2023 y suma ya casi dos años sin avances ni fecha prevista para su reapertura. Rodríguez Medina considera que esta situación “carece de explicación” y la interpreta como un signo más del “abandono institucional que sufre El Rincón”.
El consejero señala que la presión turística y el aumento de visitantes en las últimas décadas no han ido acompañados de un refuerzo de mantenimiento, limpieza, vigilancia ni planificación de accesos. “Ni Los Patos, ni las vías, ni las principales zonas de baño han recibido la atención mínima necesaria”, afirma.
El plan que propone el PSOE
La moción que el PSOE presentará ante el Cabildo plantea exigir al Consorcio El Rincón y a las administraciones que lo integran la puesta en marcha de cuatro medidas urgentes:
- Reapertura segura de la playa de Los Patos, garantizando todas las medidas de seguridad necesarias para trabajadores y usuarios.
- Implantación de un plan de movilidad sostenible que regule el acceso a la playa de El Bollullo y reduzca el impacto en periodos de alta afluencia.
- Refuerzo del mantenimiento y limpieza en vías y caminos del ámbito, con el fin de recuperar la accesibilidad a las principales zonas de baño.
- Interlocución permanente con vecinos y colectivos ecologistas, para que las decisiones se adopten desde la participación y la gestión colegiada.
Llamamiento a una gestión “real y eficaz”
El Grupo Socialista sostiene que la recuperación de El Rincón requiere liderazgo político, inversión suficiente y una estrategia clara de conservación que permita garantizar su uso público de forma sostenible.
“El Rincón es un enclave de enorme valor ambiental y sentimental para la Isla, y no puede seguir deteriorándose por la falta de gestión pública”, concluye Rodríguez Medina.