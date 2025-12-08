Puertos autorizará el suelo para el Cidemat antes de final de año

El esperado proyecto para construir el nuevo Centro de Deportes del Mar de Tenerife (Cdmar), hasta ahora conocido como Cidemat y ubicado en el barrio de Valleseco de la capital tinerfeña, está a punto de dar un nuevo y decisivo paso, el cual permitirá al Cabildo por fin, comenzar con las obras para la recuperación de este espacio destinado a la actividad deportiva náutica.
La Autoridad Portuaria prevé autorizar la cesión de uso del suelo a la Corporación insular antes de que finalice el año, lo que permitirá la ejecución del proyecto que “está muy avanzado”, según ha anunciado a DIARIO DE AVISOS el presidente de Puertos, Pedro Suárez.
De esta manera, el Cidemat, un edificio cerrado y “abandonado” desde 2020, será completamente demolido para levantar la futura infraestructura a lo largo de 2026, un proyecto ya aprobado, elaborado por Gestur, que se centrará en un gran edificio de dos plantas, cuya entrada se ubicará a ras de la autovía de San Andrés, que se dotará de un gran espacio público, a modo de marina seca y zona de encuentro al aire libre en forma de gradas, acompañado por amplias rampas que darán acceso al mar.
La instalación dispondrá de un parque urbano en superficie, una cafetería y un espacio para aulas de formación, así como zonas de servicios como aseos, vestuarios, almacén y recepción. Una configuración volumétrica que permitirá al nuevo edificio dialogar con la ciudad, a la que irá conectado mediante paseos peatonales que unirán la zona de Los Charcos con las naves Carboneras de Valleseco.
Aunque las previsiones del Cabildo eran iniciar las obras en el último trimestre del año, quedaba pendiente la cesión de suelo por parte de Puertos, trámite que está a punto de resolverse. Tras ello, darán inicio las obras, con 6,3 millones de inversión y un plazo de ejecución de 21 meses.