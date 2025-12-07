Santa Cruz de Tenerife toma una decisión drástica para frenar las gamberradas en el Parque Las Mesas

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha adoptado nuevas medidas de control, mantenimiento y regulación en el Parque Las Mesas, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y preservar este espacio público tras los episodios vandálicos.
En este sentido, el alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “el Parque Las Mesas es un espacio fundamental para el ocio y el encuentro de muchas familias, y nuestro deber es protegerlo. Actuamos con firmeza para garantizar su conservación y para que la ciudadanía pueda disfrutarlo con seguridad y responsabilidad”.
En el marco de esta actuación, el Área de Presidencia, dirigida por Purificación Dávila, ha activado un servicio de seguridad las 24 horas, que permitirá reforzar la vigilancia del entorno y actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia. La concejala subrayó que “la vigilancia permanente refuerza un mensaje claro: este parque es de todos, y no vamos a permitir que actos incívicos de unos pocos deterioren un espacio que la ciudadanía ha recuperado con mucha ilusión. Estamos trabajando para que cada persona que suba a Las Mesas encuentre un lugar seguro, ordenado y respetado”.
Asimismo, el Área de Patrimonio Municipal, bajo la responsabilidad de Javier Rivero, ha puesto en marcha trabajos de rehabilitación en la zona de los baños, con el objetivo de restituir su operatividad y garantizar el adecuado mantenimiento de este servicio público. Rivero añadió que “la reparación de los baños es una actuación prioritaria, y forma parte del compromiso de mantener las instalaciones en condiciones dignas. Nuestro trabajo está orientado a que el parque funcione correctamente y que no vuelva a verse afectado por actos vandálicos que dañan el patrimonio de todos”.
El Ayuntamiento recuerda también las normas de uso del Parque Las Mesas, que deberán respetarse estrictamente para asegurar una convivencia adecuada. El parque permanecerá abierto de 8:00 a 19:00 horas entre noviembre y abril, y de 8:00 a 21:00 horas entre mayo y octubre. El uso de los fogones estará permitido únicamente entre las 10:00 y las 17:00 horas en invierno, y entre las 10:00 y las 19:00 horas en verano.
Queda prohibida la acampada, el uso de barbacoas portátiles, el tránsito de caballos, vehículos a motor y bicicletas por las zonas peatonales, así como pernoctar en el aparcamiento, reservar mesas, acceder con equipos de sonido amplificados o permitir que las mascotas circulen sueltas.
El Ayuntamiento apela a la responsabilidad de todos los usuarios y usuarias para contribuir al cuidado del parque y mantener este espacio en condiciones adecuadas para el disfrute colectivo. Para cualquier incidencia, la ciudadanía podrá contactar con el servicio de seguridad habilitado o utilizar los canales municipales de atención ciudadana.