Retiran más de 2.700 juguetes en La Laguna en plena Navidad

La Policía Local de La Laguna ha retirado más de 2.700 juguetes en tres establecimientos del municipio en el marco de una campaña preventiva de control de seguridad destinada a comprobar que los productos que se comercializan durante la Navidad cumplen con la normativa vigente y no suponen riesgos para la población infantil.
La actuación se enmarca en la campaña ‘Juguete Seguro’, cuyo objetivo es garantizar que los juguetes puestos a la venta cumplan con los requisitos legales establecidos por la normativa europea, especialmente en un periodo en el que se incrementa de forma notable el volumen de ventas con motivo de las fiestas navideñas y el Día de Reyes.
Del total de artículos retirados, 1.595 juguetes corresponden a un bazar, mientras que el establecimiento con menor número de productos intervenidos registró 307 unidades.
La campaña se desarrolla en varias fases. En una primera etapa, la Policía Local elabora un listado de todos los comercios del municipio que pueden comercializar juguetes. Posteriormente, visitan los locales para detectar posibles incumplimientos de la normativa de seguridad.
Cuando se identifican anomalías, se procede a una inspección formal del establecimiento y, en su caso, a la retirada de los productos, como ha ocurrido en los tres locales donde ya se ha actuado.
Principales irregularidades detectadas
La mayoría de las incidencias detectadas están relacionadas con el marcado CE, que debe ser visible, legible y correctamente identificado. En algunos casos, los juguetes carecían de este marcado o presentaban manipulaciones que no cumplen la normativa europea, como letras excesivamente juntas, sin trazado definido, sin relieve, ubicadas dentro de un cuadrado en lugar de un círculo o con referencias incorrectas a “China Export”.
También se han detectado deficiencias en el etiquetado, como la ausencia de advertencias sobre edades recomendadas, instrucciones que no figuran en castellano o información incompleta en el envase.
Comunicación con las autoridades de Consumo
Una vez retirada la mercancía, los agentes proceden a la identificación detallada del producto, incluyendo nombre, lote, fabricante y exportador. De cada artículo intervenido se envía una unidad a las autoridades de Consumo, junto con la documentación correspondiente, mientras que el resto de los juguetes se embala y custodia en dependencias policiales.
Estos productos permanecen allí hasta que Consumo determina si deben ser destruidos o si el propietario se hace cargo de la retirada, aportando la correspondiente justificación de destrucción.
Desde la Policía Local se ha señalado que todos los comerciantes han colaborado durante el desarrollo de las inspecciones.
Campaña activa hasta Reyes
La campaña Juguete Seguro se prolongará hasta el 6 de enero, festividad de los Reyes Magos. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha impulsado este operativo con el objetivo de proteger a los menores y asegurar que solo se comercialicen juguetes que cumplan con la legislación vigente en materia de seguridad.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, ha indicado que la campaña ya ha dado comienzo con varias intervenciones y continuará de forma activa durante todas las semanas navideñas.
Otras campañas navideñas
Durante las fiestas, el Ayuntamiento de La Laguna mantiene activas otras campañas preventivas, entre ellas ‘Comercio Seguro’, orientada a la prevención de robos y delitos en zonas comerciales, y los controles de Atestados, centrados en la conducción con 0% alcohol y 0% drogas, especialmente los jueves y viernes.
Además, se están realizando revisiones de licencias en establecimientos autorizados para la venta de material pirotécnico, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa específica.