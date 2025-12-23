Salvan a un perro de ser atropellado en la autopista de Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz ha compartido este martes una buena noticia a través de sus redes sociales: el perro que habían localizado horas antes y por el que pedían ayuda para encontrar a sus dueños ya ha regresado con su familia.
A través de ‘X’ habían publicado un mensaje solicitando colaboración ciudadana tras encontrar al animal desorientado en la autopista, lo que generó numerosas reacciones y mensajes de apoyo. Finalmente, gracias a la difusión del aviso, los agentes lograron contactar con los propietarios.
Desde el cuerpo policial han querido agradecer públicamente la ayuda recibida. En su mensaje, destacan la labor de dos personas que sacaron al perro de la autopista, evitando así un posible accidente, y lo trasladaron hasta la Jefatura para que pudiera ser atendido con seguridad.
ACTUALIZACIÓN || Ya está con su familia 👏🏼👏🏼— Policía Local SC Tenerife (@PoliciaLocalSC) December 23, 2025
Muchísimas gracias a los compañeros de la policía y a las dos personas que la sacaron de la autopista para traerla a jefatura 💙 https://t.co/bY15fw16dP
“Muchísimas gracias a los compañeros de la policía y a las dos personas que la sacaron de la autopista para traerla a jefatura”, señalaron en el mensaje publicado.
El suceso ha sido recibido con alivio y alegría por los usuarios en redes sociales, que han celebrado el final feliz de una historia que comenzó con preocupación y terminó con el regreso del animal a su hogar en Santa Cruz de Tenerife.