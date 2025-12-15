Susto y expectación entre vecinos de Santa Cruz de Tenerife: qué ha pasado en el puerto

Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo varios simulacros de seguridad marítima en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el marco de las jornadas de adiestramiento habituales que desarrolla la Institución para reforzar la formación y preparación de sus efectivos en operaciones marítimas.
En los ejercicios han participado distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas el Servicio Aéreo de la Zona de Canarias (UHEL), el Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS-8), el Servicio Marítimo Provincial y el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS).
Antes del desarrollo de los simulacros, todos los agentes participantes recibieron formación teórica centrada en la utilización del medio marítimo y aéreo en operaciones de carácter táctico.
Esta fase incluyó contenidos relacionados con aspectos de seguridad, coordinación en cabina y las fases críticas de aproximación y estacionario sobre objetivos acuáticos.
Abordaje y rescate
Posteriormente, se realizaron varios ejercicios tácticos de abordaje a un buque del Grupo Marítimo de la Guardia Civil, el Río Tajo, y a otro buque de la naviera Fred Olsen.
Los abordajes se efectuaron mediante embarcaciones semirrígidas del Servicio Marítimo Provincial, con el apoyo de una embarcación del GEAS en labores de rescate y salvamento.
Las maniobras se desarrollaron desde el helicóptero de la Guardia Civil (UHEL), realizando descensos desde una altura de 15 metros hasta la proa de ambos buques mediante el sistema opcional “fast rope”, en coordinación con agentes desplegados desde el mar.
Prácticas periódicas
Este tipo de prácticas se realizan de forma periódica y permiten a los agentes de las distintas unidades mejorar los procedimientos de intervención y coordinación, reforzando la capacidad de respuesta ante situaciones reales en el ámbito marítimo.
La Guardia Civil ha expresado su agradecimiento a la Autoridad Portuaria y a la naviera Fred Olsen por la colaboración y el apoyo prestado durante el desarrollo de los simulacros.