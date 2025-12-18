santa cruz

Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife, convocados a una nueva movilización

Miguel Ojeda, presidente de Élite, ha confirmado que la manifestación se llevará a cabo de 18.00 a 21.00 horas en la avenida Tres de Mayo
Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife, convocados a una nueva movilización
Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife, convocados a una nueva movilización. DA
Los taxistas de la Santa Cruz de Tenerife volverán mañana viernes, 19 de diciembre, a la calle para protestar contra la gestión municipal a las demandas del colectivo.

La patronal, Élite Taxi, ha vuelto a llamar a la movilización para llevar a cabo una segunda manifestación, tras la celebrada el pasado día 12 en el centro de la ciudad, aunque en esta ocasión cambiará el recorrido y la hora.

  Los taxis de Santa Cruz amenazan con colapsar la capital en una protesta masiva

Miguel Ojeda, presidente de Élite, confirmó este jueves que la manifestación se llevará a cabo de 18.00 a 21.00 horas en la avenida Tres de Mayo, con una caravana que irá desde la rotonda de El Corte Inglés hasta el hotel Atlántida.

