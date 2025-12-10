Los taxis de Santa Cruz amenazan con colapsar la capital en una protesta masiva

Los taxistas de Santa Cruz han sido convocados mañana a secundar una manifestación para denunciar “el engaño total” al sector por parte del Ayuntamiento capitalino, el Cabildo y el Gobierno de Canarias. La asociación Élite Taxi, mayoritaria en la Mesa del Taxi, órgano dependiente del Consistorio municipal, anunció ayer que la protesta, con la que se pretende colapsar el centro de la ciudad al prever más de 450 vehículos en marcha, se llevará a cabo de 10.00 a 13.00 horas en la zona del cuadrilátero, rodeando todo el entorno de la plaza de España.
El presidente de Élite, Miguel Ojeda, explicó que “a pesar de nuestros esfuerzos por mantener una línea de trabajo con el Ayuntamiento, se nos ha negado esa posibilidad. No podemos estar a expensas de decisiones arbitrarias que dañan al sector ni estar pagando las consecuencias de pactos y luchas internas. Se nos ha engañado con la empresa de los tuk tuk, donde hasta ahora no son contundentes para decir que no se les otorgará autorización municipal para ejercer la actividad. Actuaciones así son las que venimos sufriendo durante años, agravándose con un carril bici que ha suprimido paradas necesarias o con la entrada de la guagua turística como competencia directa”.
Otras quejas de los taxistas para la protesta pasan por “un rescate que no se actualiza, una inexistente ayuda al sector, o retrasos intencionados como los de la anunciada app del taxi, además de para la subvención de cámaras o los pagos a taxis adaptados a personas con movilidad reducida (PMR). A ello se suma la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, con una gestión nefasta en el rescate de licencias, además de su intención velada de dar entrada a las VTC”, apuntó Ojeda.
Por otro lado, el Gobierno “lleva casi tres años sin actualizar la tarifa 3, lo que supone una pérdida del poder adquisitivo para los taxistas, sin ayudas para compensar las gratuidad de guaguas y tranvía, a lo que tampoco se implica el Cabildo. Una inactividad total de los políticos que permiten el abuso de las aseguradoras y la entrada de la piratería”, añadió el presidente de Élite.