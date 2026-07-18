Cortes de tráfico y desvíos en 13 guaguas por obras en la avenida San Sebastián

Las obras de rehabilitación integral de la avenida San Sebastián, en Santa Cruz de Tenerife, provocarán importantes restricciones a la circulación y desvíos en 13 líneas de guaguas a partir del próximo lunes.
Los trabajos de reasfaltado, enmarcados en el programa municipal Impulso Urbano, obligarán al cierre total de la calzada en horario nocturno, específicamente entre las 20:00 y las 06:00 horas, durante un periodo estimado de una semana.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejecutará esta intervención en dos fases presupuestadas en 249.595 euros. La primera fase se centrará en el tramo comprendido entre la avenida Reyes Católicos y la calle Gumersindo Robayna Galván.
Con el fin de minimizar el impacto sobre el tráfico rodado de una de las arterias principales del distrito Salud-La Salle, la corporación ha programado el uso de maquinaria pesada exclusivamente por las noches, prohibiendo además el estacionamiento en las áreas afectadas.
Cómo afectan los desvíos a las guaguas de Titsa
Las restricciones nocturnas alterarán los itinerarios habituales de la compañía Titsa en sus conexiones hacia el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Los servicios modificados corresponden a las líneas operativas 014, 026, 228, 232, 901, 908, 934, 936, 937, 971, 972, 974 y 975.
De acuerdo con el plan de movilidad, las guaguas que se dirijan hacia la estación capitalina se desviarán desde la avenida de Bélgica para continuar su trayecto a través de las avenidas Reyes Católicos, Benito Pérez Armas y Tres de Mayo.
Como excepción técnica, la línea 908 realizará su modificación directamente desde Benito Pérez Armas hacia la avenida Tres de Mayo.
Rutas alternativas para vehículos particulares
Para el transporte privado, la Policía Local coordinará desvíos específicos según el avance de las subfases de pavimentación:
- Fase 1: El flujo vehicular se canalizará a través de las calles Gilberto Cayol López, Eduardo Zamacois, Góngora y Gumersindo Robayna Galván.
- Subfase 2 (duración de tres días): La alternativa de paso se trasladará hacia la avenida de La Asunción y la calle Ramón y Cajal.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, defendió la envergadura de una actuación que contempla el fresado de 54.676 metros cuadrados de pavimento desgastado y el extendido de más de 900 toneladas de asfalto.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, remarcó que se ha exigido a las empresas adjudicatarias un estricto protocolo de gestión ambiental para el tratamiento de los residuos bituminosos generados durante el proceso de mejora estructural de la vía.