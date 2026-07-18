Dormir a las puertas del cielo de Tenerife: reabre el Refugio de Altavista tras 5 años cerrado

El Cabildo de Tenerife ha recuperado el Refugio de Altavista, uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Nacional del Teide, tras cinco años cerrado. Situado a 3.260 metros de altitud, vuelve a abrir sus puertas como uno de los alojamientos de montaña más singulares del mundo y como un símbolo de la relación histórica de Tenerife con su montaña más querida.
La presidenta insular, Rosa Dávila, presentó ayer la reapertura desde La Rambleta, a 3.555 metros de altitud, apenas 160 metros de desnivel por debajo de la cima del Teide, acompañada por representantes de la Corporación insular y responsables de la gestión del Parque Nacional.
“Hoy el Cabildo de Tenerife vuelve a abrir la puerta al cielo más alta de Europa. No recuperamos únicamente un edificio, recuperamos una parte de nuestra historia y devolvemos al Teide un espacio que nunca debió dejar de formar parte de su vida”, señaló Dávila.
El refugio, situado en uno de los puntos más elevados de España, ha sido durante décadas un lugar de encuentro para montañeros, científicos y visitantes llegados de todo el mundo. Desde sus instalaciones, generaciones de tinerfeños y amantes de la montaña han iniciado el camino hacia la cumbre del Teide, mientras que investigadores como Charles Piazzi Smyth contribuyeron desde este entorno privilegiado al desarrollo de la astronomía moderna.
La reapertura llega tras una rehabilitación integral que permitió transformar Altavista en una infraestructura más segura, eficiente y respetuosa con el entorno. Incorpora sistemas de autoabastecimiento de energía solar y con especial cuidado al ciclo integral del agua, así como mejoras destinadas a reducir al máximo su impacto ambiental en una zona especialmente sensible del Parque Nacional. Tiene aforo para 49 senderistas, dos plazas para guardas y tres para enfermería, coordinados con el Servicio de Emergencias del 112 y donde también se cuenta con desfibriladores.
La recuperación del refugio coincide además con un reconocimiento internacional que refuerza el posicionamiento del Teide como referente mundial de la observación del cielo.
Altavista ha sido reconocido como el alojamiento Starlight situado a mayor altitud del planeta, un distintivo que pone en valor la calidad del cielo del Parque Nacional y su importancia científica y astronómica. “Este reconocimiento no es solo un sello, es la confirmación de que Tenerife cuenta con uno de los mejores cielos del mundo y de que naturaleza, ciencia y conservación pueden avanzar juntas”, indicó la presidenta.
Un lugar lleno de historia
Altavista conserva elementos que forman parte de la memoria colectiva del Teide. Entre sus curiosidades destaca que durante años fue la oficina de Correos situada a mayor altitud de España, mantiene el histórico libro de firmas iniciado en 1929 y permite contemplar uno de los fenómenos más espectaculares: la sombra triangular del Teide proyectada sobre el Atlántico.