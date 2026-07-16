Es oficial: dormir en el refugio de Altavista costará 29 euros a los residentes

Los residentes en Tenerife pagarán 29 euros por noche por dormir en el refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide, mientras que montañeros federados no residentes pagarán 56,80 euros y los no residentes en general, 71 euros. Así lo afirmó ayer la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, tras el Consejo de Gobierno.
El refugio se inaugurará mañana y el PSOE ha pedido que el Cabildo ejecute la enmienda de 100.000 euros que presentó el grupo a los presupuestos de 2026 y que fue aceptada, con el fin de abaratar en un 50% la tarifa.
La secretaria general del PSOE tinerfeño, Tamara Raya, indicó que “eso significa que una pareja desembolsa 58 euros y que una familia de cuatro personas tendría que pagar 116 euros por una única noche, una cantidad que puede convertirse en un obstáculo para muchas familias que desean disfrutar de este enclave del Teide”.
En su opinión, “el Teide es el principal símbolo natural de Tenerife y queremos que todos los tinerfeños puedan disfrutarlo, el precio del refugio de Altavista no debe ser un impedimento para quienes viven en la isla, especialmente para muchas familias”. En esa línea detalla que el dinero “ya está” en el presupuesto y no se pide una nueva partida sino que el Cabildo “cumpla un compromiso” y haga “más accesible” el refugio de Altavista para los tinerfeños.
“Quienes nos visitan deben realizar un mayor esfuerzo para contribuir al mantenimiento y la conservación de infraestructuras como esta, mientras que los residentes deben tener más facilidades para disfrutar de un patrimonio que es suyo”, añadió.
Por otra parte, el Cabildo aprobó el expediente de homologación e integración del personal laboral y funcionario transferido del Parque Nacional de El Teide, “un paso definitivo para consolidar la nueva estructura de gestión del espacio natural tras la transferencia de competencias desde el Gobierno de Canarias”, según anunció Rosa Dávila, quien añadió que “la medida permite incorporar a la organización insular a 19 personas vinculadas al Parque, garantizando la continuidad del servicio público y la adaptación de los puestos de trabajo a la Relación de Puestos de Trabajo”.
El proceso deriva del decreto 214/2025, por el que se transfieren al Cabildo las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional, junto con los medios personales, materiales y patrimoniales asociados, entre ellos 22 vehículos destinados a labores de conservación, vigilancia y funcionamiento operativo del espacio natural.