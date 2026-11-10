Un municipio de Tenerife ofrece 65 plazas para un campamento gratuito de Navidad que incluye comedor: cómo inscribirse

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha organizado un campamento gratuito de Navidad en Tenerife con un total de 65 plazas para niños de entre tres y 12 años. La actividad se desarrollará del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 en tres centros educativos del municipio, con servicio de comedor y distintos horarios para facilitar la conciliación familiar y laboral.
La iniciativa está dirigida exclusivamente a menores que estén empadronados y escolarizados en Santiago del Teide. Las familias interesadas ya disponen de los enlaces de preinscripción habilitados para cada colegio, aunque el número de plazas es limitado.
Según ha informado el Consistorio, el objetivo es ofrecer una alternativa a las familias que necesitan compatibilizar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijos durante las vacaciones escolares de Navidad.
Dónde se celebra el campamento gratuito de Navidad en Tenerife
El campamento se repartirá entre tres colegios públicos de Santiago del Teide, con un total de 65 plazas disponibles.
La distribución anunciada por el Ayuntamiento es la siguiente:
- CEIP Tamaimo: 25 plazas.
- CEIP José Esquivel, en Puerto de Santiago: 25 plazas.
- CEIP Feliciano Hernández García, en Santiago del Teide: 15 plazas.
Los tres centros contarán con servicio de comedor y ofrecerán actividades durante el periodo previsto para el campamento navideño.
El programa está dirigido a niños y niñas de entre tres y 12 años que cumplan los requisitos de residencia y escolarización establecidos por el Ayuntamiento.
Horarios del campamento y servicio de comedor
Las familias podrán elegir entre dos modalidades de horario, dependiendo de si necesitan utilizar el servicio de comedor.
Sin comedor, el campamento se desarrollará desde las 08.30 hasta las 13.30 horas.
Con comedor, la jornada se ampliará hasta las 15.00 horas, manteniendo la entrada a las 08.30 horas.
De esta forma, las familias dispondrán de una alternativa para organizar el cuidado de los menores durante las vacaciones de Navidad, especialmente en aquellos casos en los que los progenitores deban trabajar.
Cómo inscribirse en el campamento de Navidad de Santiago del Teide
Las preinscripciones se realizan por internet mediante formularios específicos para cada uno de los tres centros educativos.
Estos son los enlaces facilitados por el Ayuntamiento:
- CEIP Tamaimo (25 plazas): Formulario de preinscripción.
- CEIP José Esquivel, Puerto de Santiago (25 plazas): Formulario de preinscripción.
- CEIP Feliciano Hernández García (15 plazas): Formulario de preinscripción.
Las familias deberán utilizar el formulario correspondiente al colegio en el que deseen solicitar plaza.
El Ayuntamiento advierte de que las plazas son limitadas, por lo que la presentación de la preinscripción no debe confundirse con la confirmación de una plaza.
La información municipal facilitada no especifica la fecha límite para presentar solicitudes ni los criterios de adjudicación cuando el número de interesados supere las plazas disponibles.
El campamento forma parte de las iniciativas municipales destinadas a facilitar la conciliación durante los periodos de vacaciones escolares, cuando se interrumpe la actividad lectiva y muchas familias mantienen sus jornadas habituales de trabajo.