Espectáculos gratuitos en La Laguna con ‘Noches de Humor’

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna continúa desarrollando el ciclo Noches de Humor, una propuesta de ocio gratuita que forma parte de la programación estival del municipio y que volverá a reunir durante los meses de julio y agosto a destacados humoristas canarios en la plaza Doctor Olivera.
Tras la buena acogida de la primera actuación celebrada la pasada semana, el programa ofrece ahora tres nuevas citas con David García, Carmen Cabeza y Tatiana Ojeda.
El concejal del área, Sergio Eiroa, destacó que “queremos seguir ofreciendo a la juventud y al conjunto de la ciudadanía alternativas de ocio gratuitas, de calidad y al aire libre durante el verano. Este ciclo convierte la plaza Doctor Olivera en un espacio de encuentro donde disfrutar de la cultura, compartir y vivir la ciudad desde una perspectiva diferente”.
Las próximas actuaciones tendrán lugar hoy, con David García; el 1 de agosto, con Carmen Cabeza, y el 15 de agosto, con Tatiana Ojeda. Todos los espectáculos se celebrarán en la plaza Doctor Olivera, entre las 20:00 y las 21:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.