Vecinos de Santa Cruz de Tenerife no descartan presentar una denuncia contra el Ayuntamiento por el Cook Music Fest

15 comunidades de vecinos de Santa Cruz de Tenerife han denunciado “el absoluto despropósito” en que se ha convertido la capital desde el jueves con la celebración del Tenerife Cook Music Fest en pleno centro de la ciudad.
“Un macroevento que genera una contaminación acústica insoportable, causando molestias desde El Chapatal, Los Gladiolos, Cabo Llanos, zona centro y avenida de Anaga, obligando a los vecinos a estar confinados en casa con tapones durante tres días, contraviniendo así el derecho al descanso vecinal”.
Los residentes, que culpan al Ayuntamiento de “dejar fuera” de la ordenanza municipal de ruidos a un festival que se desarrolla con “un despliegue técnico dirigido claramente a zonas residenciales”, aparte de generar un “caos circulatorio” en la ciudad, amenazan con emprender medidas legales contra el Consistorio. Para ello, se prevé una reunión de presidentes de las comunidades vecinales afectadas, principalmente de Cabo Llanos y Tres de Mayo.
El Tenerife Cook Music Fest celebra su quinto aniversario desde el jueves y hasta hoy en la zona portuaria de Santa Cruz, con una previsión de asistencia que supera los 100.000 espectadores a lo largo de las tres noches de música en directo, consolidando a la Isla como referente de los grandes eventos musicales en Canarias. De hecho, lo presentan como “el mayor evento privado celebrado nunca en Canarias”.
Durante estos tres días actúan artistas de la talla de Don Omar, Myke Towers, Farruko, Ivy Queen, Chayanne, Olga Tañón, Gente de Zona, Greeicy, Emily Estefan, Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario.