El Cabildo activa el PEIN por la afluencia “masiva” al Teide: todos los horarios y accesos a tener en cuenta

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias ha declarado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de prealerta, a partir de las 11:00 horas de este martes, 16 de diciembre de 2025 en el Teide.
La decisión se adopta tras los efectos de la borrasca Emilia, que afectó a la isla entre los días 12 y 14 de diciembre, con precipitaciones abundantes, rachas de viento muy fuertes, mal estado de la mar y una copiosa nevada en las cumbres, cuyos efectos se han prolongado durante varios días.
Ante la previsible afluencia masiva de personas al Parque Nacional del Teide para disfrutar de la nieve, el Cabildo de Tenerife ha activado de forma preventiva el PEIN con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y asegurar un acceso ordenado y compatible con la conservación de los valores naturales de este espacio protegido, evitando situaciones de saturación que puedan superar su capacidad de carga.
Desde la Consejería se recomienda a la población seguir en todo momento las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de protección civil, así como respetar las medidas y resoluciones vigentes relacionadas con las restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales, zonas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.
Asimismo, se mantendrán alertados los medios y recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, ante la posible necesidad de intervención para garantizar la seguridad y la adecuada gestión de la situación.
Medidas adoptadas en el Teide
El dispositivo en el Teide se iniciará el 16 de diciembre a las 11:00 horas y estará operativo hasta las 18:00 horas. A partir de esa fecha y hasta el viernes 19 de diciembre, el control se aplicará diariamente en horario de 10:00 a 18:00 horas.
Ámbito de actuación y circulación
Por la vertiente norte, el acceso al Teide ascendente se realizará por la TF-21 (La Orotava) en sentido único desde La Caldera hasta Portillo Bajo, mientras que el descenso se efectuará por la TF-24 (La Esperanza) hasta su intersección con la TF-523.
Por la vertiente suroeste, el acceso ascendente estará permitido por la TF-38 (Chío) y la TF-21 (Vilaflor) hasta la zona del Teleférico, donde los vehículos deberán iniciar el descenso por la misma vía.
Restricciones y medidas de seguridad
Durante la vigencia del dispositivo se suspende el transporte público, se prohíbe el tránsito de autobuses turísticos, vehículos pesados no esenciales, caravanas, autocaravanas y vehículos recreativos, así como las caravanas organizadas con fines lucrativos o eventos privados.
Asimismo, estará prohibido parar o aparcar en la vía y en los miradores, salvo en los espacios expresamente habilitados, y la velocidad máxima se limita a 50 km/h.
Estas restricciones no afectarán a los vehículos de emergencia, mantenimiento autorizado, ni al personal y personas alojadas o que desarrollen su actividad laboral en el ámbito del Parque Nacional.
Coordinación de medios
El operativo contará con la participación de personal del Área de Carreteras, el Parque Nacional del Teide, el Operativo de Incendios, Seguridad y Protección Civil, así como con el apoyo de Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración en materia de protección civil.
El Cabildo recuerda que estas medidas tienen un carácter preventivo y temporal, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos, respete las indicaciones del personal desplegado y contribuya a la conservación de este espacio natural único.
Actualización de las restricciones de acceso a los espacios naturales de Tenerife
Por otra parte, el Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha actualizado las restricciones de acceso a los espacios naturales protegidos en la isla debido a los efectos de la borrasca Emilia en Tenerife.
En concreto, las medidas adoptadas son:
Cierre de pistas para vehículos de motor recreativos: La red de pistas para vehículos de motor con fines recreativos sigue cerrada.
Acceso autorizado a áreas recreativas y zonas de acampada: Se permitirá el acceso con vehículo a motor a varias áreas recreativas y zonas de acampada, entre las que se incluyen Las Calderetas, San José de los Llanos, Las Raíces, La Caldera, Chío, Arenas Negras, Lomo La Jara, El Lagar, Los Pedregales, Llano de los Viejos, Las Hayas, La Quebrada, La Tahona, El Contador, y Chanajiga.
Sin embargo, se mantienen cerrados los siguientes equipamientos: Lagunetilla Chica, Hoya del Abade, Barranco Fuente Pedro y Fuente del Llano.
Rutas abiertas para bicicletas y caballos: La red de rutas para paseos en bicicletas y caballos estará abierta, excepto aquellas cerradas en la plataforma Tenerife ON.
Se abre al tránsito peatonal la red de senderos con determinadas restricciones que afectan al Parque Nacional y resto de espacios naturales.
En el Parque Nacional del Teide, se mantiene cerrado el acceso a
Sendero nº 7: Montaña Blanca-Pico Teide, el tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto entre los senderos nº 7 y nº 11 Mirador de La Fortaleza.
Sendero nº 11: Mirador de La Fortaleza.
Sendero nº 10: Telesforo Bravo.
Sendero nº 12: Mirador de Pico Viejo.
Sendero nº 23: Regatones Negros.
Sendero nº 28: Chafarí.
Sendero nº 9: Teide – Pico Viejo – carretera TF-38, el tramo comprendido entre las confluencias de dicho sendero con los senderos nº 38 (Cuevas Negras) y nº 12 (Mirador de Pico Viejo)
En el resto de los espacios naturales de la isla, se prohíbe el tránsito por los siguientes senderos:
- PR TF 8 Afur – Taganana – Afur, en su tramo Afur – Tamadiste – Taganana
- (Parque Rural de Anaga)
- PR TF 35 Circular Área Recreativa La Caldera – Mamio – Área Recreativa La
- Caldera (Parque Natural Corona Forestal)
- PR TF 35.1 Casa del Agua – Pinolere (Parque natural Corona Forestal)
- PR TF 35.3 Llano de Los Corrales – Pinolere
- Sendero del Risco de Las Pencas (Sitio de Interés Científico Barranco de
- Ruíz)
- PR TF 52 La Pista del Monte del Agua (Parque Rural de Teno)
- PR TF 58 Camino del Risco. Camino de Los Muertos. (Parque Rural de Teno)
- Aquellos senderos con incidencias en la plataforma Tenerife ON
Asimismo, continúa el cierre de campamentos y el Aula en la Naturaleza hasta nuevo aviso. Estas medidas se toman mientras los servicios técnicos realizan labores de evaluación y reparación de los daños causados por la inestabilidad meteorológica, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la preservación del entorno natural de Tenerife.
El Cabildo de Tenerife agradece la colaboración de todos y recuerda que las restricciones seguirán siendo evaluadas conforme se desarrollen los trabajos de restauración de los espacios naturales.