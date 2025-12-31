ciencia

Detectado un ‘enjambre sísmico’ con 14 terremotos en Las Cañadas del Teide

El análisis espectral de las señales revela un predominio de bajas frecuencias
Detectado un 'enjambre sísmico' con 14 terremotos en Las Cañadas del Teide. JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - EUROPA PRESS
La Red Sísmica Canaria del INVOLCAN ha registrado un nuevo ‘enjambre sísmico’ en la isla de Tenerife ocurrido entre las 22:30 horas del 29 de diciembre y las 01:14 horas del 30 de diciembre.

Durante este periodo se detectaron un total de 14 terremotos, de los cuales 11 pudieron ser localizados, con una magnitud máxima de 1 en la escala de Richter.

Los terremotos se concentraron en el sector suroeste de la caldera de Las Cañadas, a profundidades situadas mayoritariamente entre los 8 y 16 kilómetros.

El análisis espectral de las señales revela un predominio de bajas frecuencias, un comportamiento similar al observado en enjambres sísmicos registrados en meses y años anteriores, incluido el ocurrido el pasado 7 de noviembre de 2025, resalta INVOLCAN a través de las redes sociales.

No obstante, precisa que este episodio no supone cambios en la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo, la cual continúa siendo baja.

