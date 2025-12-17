Un test tinerfeño de IA preserva las emociones en los pacientes con tumor cerebral

El neurocirujano palmero Jesús Martín Fernández ha encabezado, en su unidad Multimodal de Neurocirugía Despierta Oncológica Cognitiva (Uncog), con sede en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, un estudio que ha demostrado la validación del primer test de inteligencia artificial (IA) empleado en Neurocirugía para preservar las emociones durante la cirugía despierta de tumores cerebrales.
El trabajo, publicado en la prestigiosa revista científica Acta Neurochirurgica, analizó la cognición social (emociones) en unos 230 sujetos, incluyendo un grupo de población sana, uno de pacientes diagnosticados de esquizofrenia y otro con trastorno del espectro autista, con los que se empleó el test diseñado por Fernández y su equipo de colaboradores (denominado e-Motions), así como otros empleados habitualmente para evaluar las emociones (teoría de la mente, empatía…), con el objetivo de comprobar su validez.
El test e-Motions supone un avance significativo en la neurocirugía y, en concreto, en la preservación de las funciones cognitivas en pacientes con gliomas (tumores cerebrales primarios), fundamentales para volver al trabajo y a la vida social y familiar previa.
Éxito del 100%
Gracias al test e-Motions, la unidad Multimodal de Neurocirugía Despierta Oncológica Cognitiva tinerfeña ha operado con una tasa de éxito del 100% a diez personas desde su puesta en marcha el pasado mes de junio.
Los profesionales de la Uncog demostraron que e-Motions alcanza una consistencia interna de 0,86 (en una escala entre cero y uno), con amplia diferencia respecto a los test previamente usados en cirugía despierta para este fin, permitiendo, además, preservar las emociones en su nivel bajo (reconocer emociones en las caras ajenas), así como en el alto (entender el contexto social de cada momento y tomar las decisiones oportunas), una característica que lo hace único, junto al hecho de ser el primero creado ad hoc para la cirugía.
Por ello, proponen el uso de este test dentro de la técnica previamente descrita por el doctor Jesús Martín Fernández denominada Mapeo cognitivo multimodal en tres pasos: en una primera fase, donde se buscan los puntos críticos de cada función cognitiva; en segundo lugar, una tarea dinámica no-serial durante la extirpación del tumor; y finalmente, una búsqueda de los puntos críticos de la profundidad cerebral para evitar dañar los tractos profundos del cerebro y generar secuelas de por vida.
Sobre e-Motions
El test ha sido desarrollado íntegramente en Canarias por e-Awake Institute, y ha sido validado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias y la empresa Bakata Solutions, la Asociación Canaria del Trastorno del Espectro Autista de Tenerife (Apanate) y la Asociación Canaria de Terapias Creativas (Ascatec).
El test consiste en 34 estímulos visuales de cuatro o cinco segundos de duración (el tiempo que dura la estimulación eléctrica directa sobre el cerebro) formados por un avatar femenino y uno masculino, hiperrealistas y que contienen reproducciones de actores profesionales llevando a cabo emociones complejas previamente revisados con inteligencia artificial.
Durante la cirugía, se presenta el estímulo visual mientras se aplica el eléctrico para comprobar si esa región es crítica, se puede extirpar o no, lo que se manifestaría con un error o incapacidad en la identificación de la emoción. El paciente puede no solo reconocer emociones en las caras ajenas, sino también entender el contexto social de cada momento y tomar así decisiones.
Además, este planteamiento no solo se centra en la emoción, sino en todas las funciones complejas que son fundamentales para la calidad de vida diaria: comportamiento, personalidad, memoria, funciones ejecutivas, atención… Esto precisa una sincronización entre neurocirujanos y neuropsicólogos.