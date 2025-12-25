El tiempo en Canarias este 25 de diciembre: Navidad con lluvias y viento

El tiempo en Canarias este 25 de diciembre de 2025 llega con un ambiente fresco, cielos nubosos y lluvias intermitentes en ambas provincias.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada típicamente invernal en las islas, marcada por la presencia de viento del noroeste moderado a fuerte y temperaturas estables en todo el archipiélago.
Tiempo en Santa Cruz de Tenerife
En la provincia occidental, la jornada navideña se presenta con cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas, que podrían ser persistentes en las medianías. A lo largo de la tarde se espera una progresiva mejoría en las zonas costeras, donde podrían abrirse claros.
En el resto del territorio, los intervalos nubosos darán paso a un ambiente más cubierto en el sur, con chubascos ocasionales durante la tarde.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas de hasta 21 grados en Tenerife y mínimas cercanas a los 12 grados en El Hierro.
El viento soplará del noroeste, girando a noreste durante el día, y será más intenso en los extremos nordeste y sureste, especialmente en zonas altas donde podrían registrarse rachas muy fuertes.
En la provincia oriental, el norte de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura amanecerá con intervalos nubosos, aunque a partir del mediodía el cielo tenderá a cubrirse con lluvias débiles a moderadas en las vertientes norte y oeste. En el resto del archipiélago, las precipitaciones serán más dispersas y menos probables.
Las temperaturas permanecerán sin variaciones significativas, con máximas de 23 grados en Lanzarote y mínimas de 14 grados en Fuerteventura. El viento del noroeste soplará de forma moderada, intensificándose por la tarde con rachas fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.
En conjunto, Canarias vivirá un 25 de diciembre marcado por las nubes, el viento y alguna lluvia, dejando una Navidad más típica del invierno isleño que del habitual clima templado que caracteriza al archipiélago.