El tiempo en Canarias este 25 de diciembre: Navidad con lluvias y viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada típicamente invernal en las islas
El tiempo en Canarias este 25 de diciembre de 2025 llega con un ambiente fresco, cielos nubosos y lluvias intermitentes en ambas provincias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada típicamente invernal en las islas, marcada por la presencia de viento del noroeste moderado a fuerte y temperaturas estables en todo el archipiélago.

Tiempo en Santa Cruz de Tenerife

En la provincia occidental, la jornada navideña se presenta con cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas, que podrían ser persistentes en las medianías. A lo largo de la tarde se espera una progresiva mejoría en las zonas costeras, donde podrían abrirse claros.

En el resto del territorio, los intervalos nubosos darán paso a un ambiente más cubierto en el sur, con chubascos ocasionales durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas de hasta 21 grados en Tenerife y mínimas cercanas a los 12 grados en El Hierro.

El viento soplará del noroeste, girando a noreste durante el día, y será más intenso en los extremos nordeste y sureste, especialmente en zonas altas donde podrían registrarse rachas muy fuertes.

En la provincia oriental, el norte de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura amanecerá con intervalos nubosos, aunque a partir del mediodía el cielo tenderá a cubrirse con lluvias débiles a moderadas en las vertientes norte y oeste. En el resto del archipiélago, las precipitaciones serán más dispersas y menos probables.

Las temperaturas permanecerán sin variaciones significativas, con máximas de 23 grados en Lanzarote y mínimas de 14 grados en Fuerteventura. El viento del noroeste soplará de forma moderada, intensificándose por la tarde con rachas fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

En conjunto, Canarias vivirá un 25 de diciembre marcado por las nubes, el viento y alguna lluvia, dejando una Navidad más típica del invierno isleño que del habitual clima templado que caracteriza al archipiélago.

