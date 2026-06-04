Canarias afronta un jueves de viento fuerte y sofocos: la Aemet prevé hasta 30 grados

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá intervalos en el norte, predominando la nubosidad en zonas bajas del nordeste, mientras estará poco nuboso en el resto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, y las máximas irán en ligero ascenso, pudiéndose alcanzar localmente los 30º en el litoral sur del área metropolitana de Tenerife. Los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de cumbres, vertiente sudeste y extremo oeste, donde se esperan rachas muy fuertes de hasta 70 km/h, que localmente podrán superar los 80 km/h.
No se descartan rachas muy fuertes en la vertiente sur del área metropolitana.
En el norte de Gran Canaria, y por debajo de los 800-1.000 metros, estará nuboso y con baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a últimas horas; mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de los cielos nubosos en el norte y oeste; y de poco nuboso en el resto de zonas salvo por unos intervalos a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán con pocos cambios y las máximas en ligero ascenso. Se espera que se alcancen localmente los 30 grados en medianías de la vertiente sur. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, será moderado del nordeste, fuerte en zonas expuestas de las vertientes sureste y oeste, así como en cumbres, donde se esperan rachas muy fuertes, especialmente durante las horas centrales. Brisas en costas del suroeste.