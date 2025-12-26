Seguirá lloviendo en Canarias: la Aemet sitúa una zona de Tenerife entre las más afectadas

La previsión meteorológica para este viernes, 26 de diciembre de 2025, apunta al predominio de intervalos nubosos en Canarias, que serán ocasionalmente más compactos en la mitad norte de las Islas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El organismo anuncia lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas más montañosas, donde podrían ser más persistentes en zonas de medianías, y chubascos por la tarde en el sur. En el resto de zonas, las precipitaciones serán poco probables y de carácter aislado.
Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso en zonas de interior. Los valores oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará moderado del noreste, girando a noroeste por la mañana e intensificándose ligeramente al final del día. Será más intenso en cumbres y vertientes este y oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en cumbres centrales y la Cordillera Dorsal de Tenerife.
En cuanto al estado de la mar, se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, localmente 6, que amainará durante la madrugada. Habrá marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla, con mar de fondo del norte o noroeste y olas de 1 a 2 metros, además de aguaceros ocasionales hasta la madrugada.
El tiempo por islas, según la Aemet
Tenerife
Predominio de los intervalos nubosos, siendo más compactos en la mitad norte, donde son probables precipitaciones débiles a moderadas, siendo poco probables y de carácter aislado en el resto de zonas. Cota de nieve en torno a los 1.900 metros, subiendo a 2.100 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en zonas de interior de la vertiente sur. Se esperan heladas débiles a moderadas en cumbres del Teide. Viento flojo con predominio de las brisas terrales durante la madrugada, estableciéndose el noroeste moderado a lo largo del día. En cumbres centrales, viento moderado de norte girando a noroeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día y baja probabilidad de alguna racha localmente muy fuerte.
Santa Cruz de Tenerife: 16 / 22 ºC.
La Palma
Cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, que dejará los cielos nubosos, especialmente en zonas de interior, donde no se descartan precipitaciones ocasionales y en general de carácter débil. Cota de nieve entre 2.000 y 2.200 metros. A partir de la tarde tenderá a poco nuboso, excepto en el noroeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de las brisas terrales durante la madrugada, estableciéndose el noroeste moderado a lo largo del día.
Santa Cruz de La Palma: 15 / 20 ºC.
La Gomera
Intervalos nubosos en el norte, donde son probables las precipitaciones débiles y ocasionales, siendo poco probables y de carácter aislado en el sur, con predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de las brisas terrales durante la madrugada, estableciéndose el noroeste moderado a lo largo del día.
San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 ºC.
El Hierro
Intervalos nubosos en el norte y predominio de los cielos poco nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de las brisas terrales durante la madrugada, estableciéndose el noroeste moderado a lo largo del día.
Valverde: 12 / 14 ºC.
Gran Canaria
Predominio de los intervalos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en el norte, donde pueden ser localmente moderadas. No se descartan chubascos ocasionales por la tarde en el sureste de la isla. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en zonas de interior de la vertiente sur. Viento flojo a moderado del norte, rolando a noroeste y arreciando durante la segunda mitad de la jornada.
Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 22 ºC.
Fuerteventura
Predominio de los intervalos nubosos, más compactos de madrugada en las vertientes norte y oeste, acompañados de precipitaciones ocasionales, en general débiles y dispersas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en el sureste. Viento flojo a moderado del norte, rolando a noroeste y arreciando durante la segunda mitad del día.
Puerto del Rosario: 15 / 22 ºC.
Lanzarote
Predominio de los intervalos nubosos, más compactos de madrugada en la vertiente oeste, acompañados de precipitaciones ocasionales, en general débiles y dispersas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del norte, rolando a noroeste y arreciando durante la segunda mitad de la jornada.
Arrecife: 15 / 22 ºC.