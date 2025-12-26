Se cumplieron los pronósticos: el barranco de Santos volvió a ‘correr’ en Navidad

Tal como señalaban las previsiones meteorológicas -y así lo anunciamos en DIARIO DE AVISOS- muchos hogares canarios vivieron una Nochebuena y una Navidad pasadas por agua.
En el caso de Tenerife, llovió por todo el norte, desde Anaga a Buenavista, pero también en el área metropolitana, donde el barranco de Santos volvió a correr como en los inviernos de antes, tal como se aprecia en la imagen.
Hasta 28 litros por metro cuadrado midió ayer la Agencia Estatal de Meteorología en La Laguna.
La previsión apunta para hoy una progresiva retirada de las precipitaciones, que aparecerán ocasionalmente y de forma débil por el norte de Tenerife y La Palma.