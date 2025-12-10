Cae en la trampa de un amigo y termina golpeado y encerrado en el maletero de un coche en Tenerife

Tres hombres se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial tinerfeña al considerarlos la Fiscalía autores de extorsión, detención ilegal y lesiones a otro hombre, delitos por los que pide 11 años y medio en un caso y 12,5 en los otros dos.
En concreto, se piden cuatro años por cada uno de los dos primeros cargos y tres y medio por el de lesiones a uno de ellos y cuatro y medio a los otros dos al ser reincidentes dado que uno fue condenado como autor de violencia en el ámbito familiar y otro también por lesiones.
Según el relato fiscal, con la excusa de la amistad que mantenía uno de los acusados con la víctima, le ofreció llevarlo a ver una casa que iba a vender y para ello lo recogió en su domicilio y trasladó a un garaje donde aparcó en un lugar que no estaba habilitado y tampoco era visible en el que había concertado encontrarse con los otros dos encausados que estaban ocultos.
Tras parar el coche y bajarse los amigos, los otros dos aparecieron de forma sorpresiva y comenzaron, según la Fiscalía, a darle diversos golpes en la cara, cabeza y cuerpo, a lo que se unió también el primer acusado, por lo que se prevalecieron de su superioridad e imposibilidad de que la víctima se defendiera.
Al parecer en este tiempo le exigía que realizara una transferencia desde su cuenta bancaria a las de uno de los acusados, que no se llegó a efectuar por lo que al ser alertados por los ruidos introdujeron a la víctima en el maletero de un coche con el fin de abandonar el garaje, lo que no pudieron hacer porque otro coche se lo impedía.
La víctima sufrió fractura de huesos, policontusiones que dieron lugar a una pérdida temporal de calidad de vida durante un mes y que aún sufra secuelas físicas y perjuicio estético medio por las cicatrices que tiene en su cuerpo y un síndrome postraumático.