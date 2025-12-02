Enrique David Sosa, el vendedor de la ONCE que ha repartido más de un millón de euros en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre de. El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 1.060.000 euros en 1 cupón de 500.000 euros (las 5 cifras y la serie) y 16 cupones de de 35.000 euros cada uno, en el barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al sorteo del 1 de diciembre de 2025.
Enrique David Sosa, agente vendedor de la ONCE desde enero de 2010, fue el responsable de repartir la suerte con 1 cupón del premio mayor de 500.000 euros y 16 cupones de 35.000 euros cada uno, en sus puntos de venta en HiperDino de Tamaraceite y en la Gasolinera de Los Alisios, ambos en Las Palmas de Gran Canaria.
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.