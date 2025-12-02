loterÍa

Enrique David Sosa, el vendedor de la ONCE que ha repartido más de un millón de euros en Canarias

En 1 cupón de 500.000 euros (las 5 cifras y la serie) y 16 cupones de de 35.000 euros cada uno
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre de. El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 1.060.000 euros en 1 cupón de 500.000 euros (las 5 cifras y la serie) y 16 cupones de de 35.000 euros cada uno, en el barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al sorteo del 1 de diciembre de 2025.

Enrique David Sosa, agente vendedor de la ONCE desde enero de 2010, fue el responsable de repartir la suerte con 1 cupón del premio mayor de 500.000 euros y 16 cupones de 35.000 euros cada uno, en sus puntos de venta en HiperDino de Tamaraceite y en la Gasolinera de Los Alisios, ambos en Las Palmas de Gran Canaria.

  1. Sorpresa en Canarias: la ONCE deja dos importantes premiosCanarias vuelve a estar de suerte: la ONCE deja más de 1,5 millones de euros en las Islas
  2. El Cupón de la ONCE reparte 480.000 euros en dos municipios de Canarias

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas