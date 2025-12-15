Un vía crucis en las calles de Santa Cruz de Tenerife

Amparo, una vecina de 74 años de Santa Cruz, vive desde un año encerrada en su casa, ubicada en la calle Manuel Verdugo del barrio Uruguay. Poco antes de la pandemia, una depresión la llevó a sufrir una rotura de aneurisma cerebral, agravada con una hidrocefalia, que la condenó a depender de una silla de ruedas para poder moverse.
Desde entonces, su esposa Juani, con quien lleva 31 años y 4 de casada, se ha encargado de su cuidado, ya que la incapacidad de grado 3 que padece Amparo solo le permite dar hasta 10 pasos, además de limitar su habla y no tener autonomía propia ni control de esfínteres.
“Años atrás, las auxiliares que la cuidan y yo la llevábamos a diario a pasear en la silla de ruedas hasta el puente Zurita, pero debido al mal estado en el que están ahora las aceras de la calle Obispo Pérez Cáceres, El Olvido o Sor Carmen Iriarte, debido a la falta de mantenimiento, nos ha llevado a no poder sacarla de casa hace casi un año, pues las ruedas se quedan trabadas en los petriles o en las esquinas del rebaje de la acera, lo que supone un grave peligro para ella ante su movilidad reducida. Incluso en varias ocasiones casi se ha caído de boca pese a ir atada”, relata a DIARIO DE AVISOS la pareja de la afectada.
Juani solo reclama que el Ayuntamiento capitalino acondicione las calles para volver a pasear junto a su esposa por el barrio, pues “me da mucha lástima que esté encerrada en casa, donde ya me he visto en la necesidad de pedir ayuda médica y fisioterapia a domicilio ante la imposibilidad de sacarla en la silla de ruedas”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, manifestó que “no tenía conocimiento del caso, pero se enviará a la empresa encargada del mantenimiento de la ciudad a revisar las aceras y, según el informe, se actuará para intentar mejorar la accesibilidad en la zona”.