El 57,5 % de las alertas por violencia machista en Canarias son de peligro inminente

El 112 en Canarias ha recibido hasta el pasado 30 de noviembre 17.166 alertas por violencia machista, un 8 % más que en el mismo periodo de 2024, y de ellas 9.871, un 57,5 %, tenían carácter de emergencia, ya que suponían “un peligro inminente” para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre.
En la gran mayoría de las llamadas el agresor era la pareja (7.814) o la expareja (4.568), pero también se registraron agresiones realizadas por hijos (618), desconocidos (314), hermanos (253) o padres (170), ha informado en un comunicado este viernes la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.
Por edades, el mayor número de alertas se produjeron en casos en los que la víctima tiene entre 36 y 55 años (3.680 alertas), seguidas de las de 18 a 35 años (3.358 alertas) y las de 56 a 75 años (976).
Además, 237 eran niñas menores de 18 años y 153 mujeres eran mayores de 76 años, señala la nota, que indica que el mayor volumen de llamadas se registró en las islas capitalinas.
La Consejería ha detallado que, del total de mujeres atendidas en estas alertas, 564 presentaban alguna discapacidad.
En estos once meses de 2025 los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (Dema) se activaron en 1.979 ocasiones y 352 mujeres con sus 195 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador.
De forma paralela, se movilizaron 9.718 recursos policiales y 801 sanitarios.
El 42 % de las alertas las efectuó la propia agredida; el 24 %, alertantes accidentales; el 18 %, una institución y el 5 % por familiares.
En cuanto al tipo de violencias, en este 2025, un 4 % fueron físicas con agresión sexual, 650 alertas que obligaron a activar los centros de crisis en 151 ocasiones desde su apertura en el mes de mayo.
El 41 % (7.089) se referían a violencias físicas y un 39 % (6.776) a violencias no físicas (psicológicas o económicas, entre otras), mientras que el resto no fueron definidas, de consulta o coordinación.
Este servicio de atención telefónica del 1-1-2, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 112, en todo el territorio de la comunidad autónoma durante las 24 horas del día y los 365 días del año, ha recordado la Consejería.