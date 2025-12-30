Vuelca un camión en la TF-1

Un hombre ha resultado herido este martes tras el vuelco de un camión en la autopista TF-1, a la altura del punto kilométrico 37, en sentido sur, dentro del término municipal de Arico.
Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 (CECOES), el incidente se produjo a las 08:23 horas de este 30 de diciembre de 2025, momento en el que se recibió una alerta informando del accidente.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistieron al ocupante del camión.
El afectado presentaba lesiones de carácter moderado en el momento inicial de la atención y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
En el operativo también participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que se encargaron de la limpieza de la vía y colaboraron con el resto de recursos de emergencia, así como agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.
El 112 activó de inmediato los recursos necesarios para atender la emergencia y restablecer la normalidad en la circulación, que se vio afectada durante la intervención de los servicios de emergencia.