Aumenta el número de vuelos cancelados en Canarias por los efectos de Emilia

Las condiciones meteorológicas que afectan a Canarias a causa de la borrasca ‘Emilia’ este sábado, que trae precipitaciones intensas y fuertes vientos, han ocasionado la cancelación de once vuelos interinsulares, así como el desvío de un vuelo hacia Tenerife Norte y procedente de Madrid, según ha informado Aena a Europa Press.
En concreto, se han producido ocho cancelaciones en el Aeropuerto de La Palma hasta este mediodía, mientras esta mañana se produjeron otras dos en el de La Gomera y una última en Tenerife Norte, todos ellos interinsulares.
A estas cancelaciones se sumó el desvío de un vuelo con destino a Tenerife Norte y procedente de Madrid.
Pese a las incidencias registradas a primera hora de la mañana, los aeropuertos canarios afectados han vuelto a operar este mediodía con normalidad, salvo La Palma, que ha elevado sus cancelaciones durante la mañana con rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora.