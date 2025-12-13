borrasca emilia

Aumenta el número de vuelos cancelados en Canarias por los efectos de Emilia

El aeropuerto de La Palma es el más afectado por la borrasca
Las condiciones meteorológicas que afectan a Canarias a causa de la borrasca ‘Emilia’ este sábado, que trae precipitaciones intensas y fuertes vientos, han ocasionado la cancelación de once vuelos interinsulares, así como el desvío de un vuelo hacia Tenerife Norte y procedente de Madrid, según ha informado Aena a Europa Press.

En concreto, se han producido ocho cancelaciones en el Aeropuerto de La Palma hasta este mediodía, mientras esta mañana se produjeron otras dos en el de La Gomera y una última en Tenerife Norte, todos ellos interinsulares.

A estas cancelaciones se sumó el desvío de un vuelo con destino a Tenerife Norte y procedente de Madrid.

Pese a las incidencias registradas a primera hora de la mañana, los aeropuertos canarios afectados han vuelto a operar este mediodía con normalidad, salvo La Palma, que ha elevado sus cancelaciones durante la mañana con rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora.

