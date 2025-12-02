El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife amplía el debate ciudadano para regular las zonas azules y verdes de aparcamientos

Con el objetivo de contar con una “mayor participación ciudadana” en la elaboración de la futura ordenanza municipal del sistema de pago que regirá, a través de zonas azules (de uso general) y verdes (para residentes), los aparcamientos en calles de la capital a partir del próximo año, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido ampliar la consulta pública previa al proyecto de la Zona de Estacionamiento Regulado (ZER) hasta el próximo 1 de enero.
El proceso, activado ayer a través del portal de Participación Ciudadana permitirá “recoger más aportaciones, más experiencias y más puntos de vista en esta futura normativa, pues Santa Cruz afronta un desafío real de movilidad y gestión del estacionamiento, y queremos abordarlo desde el consenso y con un diagnóstico compartido”, según avanzó el alcalde, José Manuel Bermúdez.
La primera consulta pública relativa a esta iniciativa se desarrolló el pasado febrero, dando origen a una primera ronda de aportaciones ciudadanas. Esta decisión se adopta al amparo del artículo 133.1 de la Ley 39/2015, que obliga a recabar la opinión de la ciudadanía y de los agentes potencialmente afectados antes de iniciar la redacción de una norma.
En esta fase preliminar deben identificarse los problemas existentes, la necesidad y oportunidad de la iniciativa, los objetivos que persigue y las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias. Dado que la futura ordenanza ZER afectará tanto a residentes como a miles de personas que cada día acceden a la capital para trabajar, estudiar, realizar gestiones o disfrutar de la ciudad, esta ampliación busca contar con una mayor participación ciudadana.
Bermúdez añadió que “la ZER no es una medida aislada, sino un paso necesario para ordenar el espacio público, favorecer a los residentes, mejorar la rotación en zonas de alta demanda y reforzar un modelo de movilidad más sostenible”. Asimismo, valoró “el trabajo técnico de las áreas municipales implicadas y el esfuerzo coordinado para garantizar que esta consulta sea clara, accesible y útil para toda la ciudadanía”.
Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, destacó que “los datos confirman que Santa Cruz necesita una herramienta eficaz para gestionar el aparcamiento en las zonas donde la presión es más alta y donde la rotación es prácticamente inexistente, por lo que esta regulación permitirá equilibrar mejor el uso del espacio público, favorecer a los residentes y mejorar la accesibilidad a comercios y servicios, elementos imprescindibles para una ciudad que quiere avanzar hacia una movilidad más ordenada, eficiente y alineada con los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)”.
Alonso subrayó que “este proceso de consulta abierto al público garantiza que todas las personas implicadas tengan la oportunidad de participar desde el inicio en la elaboración de la norma, reforzando la transparencia y la toma de decisiones basada en evidencias”.
Santa Cruz presenta una elevada presión sobre las plazas de aparcamiento, especialmente en los distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle, donde la ocupación en vía supera el 90%. Aunque el municipio cuenta con unas 65.000 plazas en superficie y cerca de 173.000 en total, su distribución es desigual, generando desequilibrios entre zonas residenciales, comerciales y administrativas.
A ello se suma un alto volumen de desplazamientos intermunicipales diarios, que incrementa la demanda de aparcamiento para no residentes y eleva el llamado tráfico de agitación, estimado en torno al 30% del tráfico urbano. Este fenómeno implica pérdida de tiempo, congestión, consumo de energía y aumento de emisiones contaminantes. La falta de rotación dificulta el acceso a comercios, servicios públicos y centros administrativos, mientras que se detecta un uso prolongado del espacio público y ocupaciones indebidas de aceras.