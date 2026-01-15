Todas las actividades para este fin de semana en Santa Cruz: Carnaval, talleres y exposiciones

Santa Cruz de Tenerife afronta unos intensos días con una amplia y variada agenda de actividades que refuerzan su dinamismo cultural, social y festivo. El inicio oficial del Carnaval 2026 convive estos días con propuestas dirigidas a la juventud, la cultura, las artes escénicas, el cine, la música, la literatura y la participación comunitaria, configurando una programación diversa y abierta a la ciudadanía.
Una oferta que se extiende por los cinco distritos, por distintos espacios municipales y culturales de la ciudad y que consolida a Santa Cruz como un referente de actividad y encuentro, combinando tradición, ocio saludable y acceso a la cultura para todos los públicos.
Carnaval
La Gala Inaugural que marcará el inicio oficial del Carnaval 2026 tendrá lugar mañana en el Paseo Teniente Francisco Grandi Giraud, frente a la plaza de España. El acto, que contará con cerca de 1.000 localidades con acceso mediante invitación, dará el pistoletazo de salida al Carnaval de los Ritmos Latinos a partir de las 21:30 horas, con una duración aproximada de algo más de una hora y bajo la conducción de Elvis Sanfiel.
Durante esta primera cita oficial del Carnaval desfilarán las 32 aspirantes a reina en sus tres modalidades: 10 candidatas a Reina Infantil, 11 a Reina de los Mayores y 11 a Reina Adulta, quienes conocerán el orden de participación en sus respectivos certámenes. La gala contará, además, con la mayor representación del Carnaval de Santa Cruz de la historia, con la participación de las reinas del Carnaval 2025, artistas canarias como Anaé y Zaida Almeida y las comparsas del Carnaval capitalino. Dirigido por Daniel Pages, el acto será retransmitido en directo por Radio Televisión Canaria para todo el Archipiélago.
Distrito Joven
Distrito Joven, iniciativa impulsada por el área de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santa Cruz, desarrolla esta semana una nueva programación de actividades dirigida a la población juvenil, con propuestas formativas, culturales y deportivas que promueven el ocio saludable, la creatividad y la participación activa. La agenda se despliega en distintos espacios municipales de la ciudad y combina talleres artísticos, actividades educativas y sesiones de actividad física pensadas para favorecer el encuentro, el aprendizaje y el uso dinámico de los equipamientos públicos.
La agenda de actividades comienza hoy con varias propuestas formativas y de ocio. De 17:00 a 20:00 horas, el Centro Comunitario de Valleseco acoge el Taller de Papiroflexia, una actividad orientada al desarrollo de la creatividad y la destreza manual a través del plegado artístico de papel. Ese mismo día, de 18:00 a 20:00 horas, la Casa de la Juventud Mascareño inicia el Taller de Dibujo de Caricaturas, centrado en técnicas básicas de ilustración, proporción y expresión gráfica. Además, entre 18:00 y 20:00 horas, el Espacio Deportivo frente a Hacienda ofrece una sesión de Entrenamiento Funcional, con ejercicios dinámicos adaptados a distintos niveles y orientados a mejorar la condición física general.
Mañana viernes continúa la programación con actividades educativas y culturales. De 17:00 a 19:30 horas, la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto acoge el Aula Rol, un espacio dedicado a los juegos de rol en el que se trabajan la creatividad, la narración colectiva y la cooperación entre participantes. Asimismo, de 17:30 a 19:30 horas, el IES Tomás de Iriarte desarrolla un Taller de Inglés, una propuesta participativa orientada a mejorar la expresión oral, la comprensión y el vocabulario a través de dinámicas prácticas.
La agenda del sábado se centra en la actividad física y la expresión corporal. De 11:00 a 13:00 horas, el Centro Comunitario de Valleseco acoge una sesión de Bailes Latinos, en la que se trabajan ritmos como la salsa, la bachata o el merengue, combinando ejercicio físico, coordinación y disfrute colectivo. Por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas, la Casa de la Juventud Mascareño continúa con una nueva sesión del Taller de Dibujo de Caricaturas, profundizando en técnicas de dibujo y creación de personajes.
Bibliotecas Municipales
La red de Bibliotecas Municipales de Santa Cruz de Tenerife continúa desarrollando una programación cultural y formativa diversa, pensada para públicos de todas las edades y orientada a fomentar la lectura, el encuentro comunitario y el bienestar familiar. Esta semana, la Biblioteca Municipal Central y la Biblioteca José Saramago de Añaza acogen nuevas actividades que refuerzan su papel como espacios vivos de participación cultural y social.
Mañana viernes, a las 17:30 horas, la Biblioteca Municipal Central celebra la actividad “Cuentos en familia”, una propuesta de animación a la lectura dirigida al público infantil y familiar. Estas sesiones convierten la biblioteca en un espacio de encuentro sociocultural, promoviendo el gusto por la lectura desde edades tempranas a través de la narración oral y la participación conjunta de niños y adultos.
Este mismo viernes, a las 12:30 horas, la Biblioteca José Saramago de Añaza acoge un Taller de Lactancia, impartido por profesionales sanitarios responsables del área de salud materno-infantil del Centro de Salud de Añaza. Esta actividad está orientada a ofrecer información, acompañamiento y apoyo a madres y familias, abordando la lactancia desde una perspectiva profesional, cercana y accesible.
También mañana, a las 18:00 horas, la Sala de Arte Los Lavaderos acoge la presentación del catálogo de la exposición “Lo que queda por ser”, un proyecto que pone el foco en los procesos creativos y se concibe como un espacio de escucha, acompañamiento y reflexión colectiva en torno a la imagen como herramienta para pensar lo cotidiano, los cuerpos, los territorios y los futuros posibles.
La muestra, que no propone respuestas cerradas sino que abre preguntas, vínculos y grietas de pensamiento, surge del trabajo conjunto de las residencias artísticas PONOS Arte y Estudio 07 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, y reúne obras de Alejandro Marrero Rodríguez, Nicolò Michelani, Cecilia Afonso Martín, Ana Carolina López, Mencía Machado Pérez y Ana Domínguez López, con la colaboración fotográfica de Marc Martín, bajo el comisariado de Madeleine Lohrum y Javier Sicilia Rodríguez, vicedecano de la Facultad de Bellas Artes de la ULL.
Mañana, a las 19:00 horas, el Centro de Arte de la Recova (Sala L), acoge la inauguración de “TIMEWORN”, la nueva exposición del artista canario Manuel H. Reyes, una propuesta centrada en la fotografía escenificada que explora los espacios abandonados, la memoria y el paso del tiempo. La muestra convierte la ruina en un territorio estético y narrativo, donde lo olvidado se transforma en relato a través de una mirada que combina la práctica del urbex con una estética kitsch cargada de tensión y emoción.
“TIMEWORN” podrá visitarse hasta el 22 de febrero, en horario de martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas, permaneciendo cerrado los lunes.
TEA
El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta tarde, a las 19:00 horas, “Clemencia Hardisson, luz en tiempos oscuros”, un documental de Raúl Jiménez Pastor que reconstruye la vida de una mujer extraordinaria que desafió las normas sociales, políticas y morales de su tiempo para defender la justicia, la libertad y la dignidad humana. La entrada para asistir a este pase es de acceso libre hasta completar el aforo de la sala. El director presentará esta proyección junto al responsable de Audiovisuales de TEA, Emilio Ramal. Tras el pase ambos mantendrán un coloquio con el público presente.
También el museo TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde mañana hasta el domingo, en sesiones a las 19:00 horas, “Adiós Cuba”, un drama de Rolando Díaz que bebe de las experiencias reales de la diáspora cubana en España y otros países. Yuliet Cruz, Betiza Bismark y Frank Moreno encabezan un elenco muy familiarizado con el tema, ya que los tres salieron también de la isla. Ganadora del Premios del Público en el Festival de Cine Iberoamericano de Trieste, la película reúne elementos de ficción y fragmentos cercanos al documental.
El filme, que se estrenó en el Festival de Cine de Miami, construye un relato que refleja tanto experiencias individuales como procesos colectivos asociados al exilio y a la transformación de la identidad. Adiós Cuba se proyecta en versión original en español. El director presentará las tres sesiones y el viernes 16, al finalizar la proyección, participará en un coloquio junto al responsable de Audiovisuales de TEA, Emilio Ramal.
Auditorio
El Auditorio de Tenerife acoge mañana, a las 19:30 horas, el concierto de Moisés P. Sánchez, quien presenta su nuevo trabajo “Dedication II”. Quince años después de la publicación de “Dedication”, grabado en Nueva York y editado por Universal, el músico regresa a aquella formación original de cuarteto para reinterpretar su trayectoria vital y artística. Este nuevo disco, cargado de vitalidad y pulso expresivo, ha sido publicado en Alemania, estrenado en el Auditorio Nacional de Madrid y forma parte de una gira internacional que en febrero llegará al ciclo de la NDR en Hamburgo.
Por su parte, La Salita del Auditorio acoge la obra teatral “Violencia”, de Diego Garrido Sanz, mañana y el sábado a las 19:30 horas, y el domingo a las 12:00 horas. La pieza narra el reencuentro de Beatriz y su marido Martín con los padres del asesino de su hijo, en un intenso ejercicio de confrontación emocional, memoria y búsqueda de sentido. Una historia cruda y profundamente humana que aborda el dolor, la culpa y la necesidad de comprender para poder seguir viviendo.
El Espacio La Granja acoge mañana, de 20:00 a 21:45 horas, la representación de “Libros cruzados”, con un precio de entrada de 10 euros. La obra gira en torno a un ejemplar de Anna Karenina que pasa de mano en mano y transforma la vida de tres mujeres. A través de la literatura, las protagonistas revisan sus propias existencias, reflexionan sobre el amor, el trabajo y la pérdida, y descubren el poder de los libros para iluminar y acompañar los procesos vitales.
También en el Espacio La Granja, el sábado, de 20:00 a 21:30 horas, se presenta “Más allá del pasillo”, un espectáculo protagonizado por Iván Torres, cantante de “Efecto Pasillo” y presentador de Televisión Canaria. El montaje combina música y teatro en un monólogo íntimo y honesto en el que el artista recorre más de veinte años de carrera, mostrando las luces y sombras de su trayectoria personal y profesional.
La Asociación Cultural Equipo PARA organiza hoy, a las 20:30 horas, el encuentro “¿Qué pinto yo aquí?”, una cita mensual dedicada al dibujo del natural. Se trata de una actividad gratuita y abierta a todos los niveles, en la que las personas participantes pueden dibujar a modelos en vivo con su propio material, fomentando la práctica artística colectiva en un ambiente cercano y participativo.
En este mismo espacio cultural, este viernes, a las 20:30 horas, tiene lugar el concierto de Guayete, proyecto musical que transforma el imaginario isleño en canciones cargadas de identidad, reflexión y compromiso. Con un nuevo nombre artístico, el músico propone un recorrido sonoro que conecta las raíces culturales con planteamientos existenciales contemporáneos.
El sábado, la Asociación Cultural Equipo PARA acoge la 6ª edición del Horror Island Festival, una cita dedicada al cine de terror y ciencia ficción en su vertiente más underground. Durante la velada, que comenzará a las 20:30 horas, se proyectarán la película y los cortometrajes más votados, con fallo del jurado en la misma noche. El festival celebra seis años de trayectoria, consolidándose como un espacio singular para el cine independiente de género en Tenerife.
El Café Teatro Rayuela ofrece el viernes 16 de enero, a las 21:00 horas, el concierto “Four Cats”, una propuesta de jazz swing interpretada por un cuarteto formado por Fran Rodríguez (saxo tenor), Gino Marcelli (piano), Caín Delgado (contrabajo) y Carlos Pérez (batería), que propone un recorrido elegante y dinámico por los sonidos clásicos del swing.
En este mismo espacio, el sábado 17 de enero, a las 21:00 horas, se presenta el espectáculo de humor “Pal que no haya visto otra cosa está bien”, del cómico palmero Ayoze Pérez. Un monólogo cercano y fresco en el que el humorista comparte anécdotas de su juventud, su etapa de estudiante y sus primeras experiencias vitales fuera de su isla natal.
Finalmente, el Desván Blanco Espacio Cultural acoge el sábado 17 de enero, a las 19:00 horas, la presentación del libro “Estratos de la llama”, de Fermín Higuera. La obra reúne más de cuarenta años de escritos en los que el autor explora el pensamiento, el sueño y el sonido mediante un método poético, dando forma a un volumen reflexivo que invita a trascender los razonamientos convencionales.
El Nivaria Center acoge este sábado, a las 18:00 horas, el Taller de Puzzles “Crea y Colorea”, una actividad lúdica y creativa dirigida a todos los públicos. La propuesta invita a las personas participantes a diseñar, colorear y montar sus propios puzzles, fomentando la imaginación, la destreza manual y el disfrute compartido en un ambiente familiar y participativo.