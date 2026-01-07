Adeje prepara la Fiesta de San Sebastián con inscripción previa para garantizar el bienestar animal

El Ayuntamiento de Adeje, a través del Área de Cultura, ha abierto el período de inscripción para la participación de animales en la tradicional Fiesta de San Sebastián, que se celebrará el próximo 20 de enero. Como en ediciones anteriores, el Consistorio ha establecido un plazo previo para ordenar la participación y garantizar el correcto desarrollo de uno de los actos más arraigados del calendario festivo del municipio.
La inscripción deberá formalizarse antes del 16 de enero y no se admitirán solicitudes el mismo día del evento. El trámite se realizará exclusivamente a través del formulario habilitado para tal fin publicado en la web adeje.es, con el objetivo de disponer de un registro previo que permita coordinar los dispositivos de bienestar animal, seguridad y organización.
La fiesta de San Sebastián, una de las tradiciones más antiguas de la isla de Tenerife, que data del siglo XVIII, reúne cada a ño a miles de personas en La Caleta, que participan de la celebración de la misa y de la procesión posterior, así como a la bendición de animales en la playa de la Enramada.
La cita mantiene un protagonismo destacado de los animales, especialmente de los caballos, que cada año concentran el mayor número de inscripciones. En la edición de enero de 2025 participaron más de cien caballos, además de otro tipo de animales, todos ellos bajo supervisión veterinaria durante toda la jornada planificada.
Un año más, la organización delimitará una serie de espacios específicos y habilitará zonas de sombra y de agua, además de contar con personal especializado para velar por el bienestar animal en cada fase de la celebración, recuerda el Ayuntamiento de Adeje en el comunicado de prensa emitido.
Asimismo, desde el consistorio sureño se recuerda que cualquier duda o consulta relacionada con el proceso de inscripción podrá realizarse a través del correo electrónico sansebastian2026@adeje.es o contactando telefónicamente con el Centro Cultural de Adeje, llamando al 922 756 246.
El Ayuntamiento adejero insiste en la importancia de respetar los plazos establecidos y las indicaciones organizativas para preservar el carácter tradicional de la fiesta y garantizar una participación ordenada y, sobre todo, segura.