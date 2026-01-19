Adeje suspende la Fiesta de San Sebastián y declara tres días de luto por las víctimas del accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Adeje ha decidido suspender la celebración de la Fiesta de San Sebastián prevista para hoy lunes 19 y mañana martes 20 de enero, tras el decreto de tres días de luto oficial aprobado por el Gobierno central como consecuencia del grave accidente ferroviario ocurrido en Andalucía, en el que han fallecido alrededor de medio centenar de personas, con personas aún desaparecidas y numerosas heridas. Así lo ha anunciado el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, tras la reunión mantenida con el equipo de Gobierno y la Policía Local.
La suspensión afecta tanto a la jornada de víspera como al día grande de la festividad, que tradicionalmente congrega a miles de personas en torno a los actos religiosos y populares vinculados a San Sebastián. El equipo de Gobierno ha adoptado esta decisión desde el respeto a las víctimas, en solidaridad con sus familias y con el pueblo andaluz, y en coherencia con su compromiso institucional con las personas en momentos de especial gravedad y dolor colectivo.
El alcalde de Adeje ha señalado que “ante la magnitud de la tragedia, en solidaridad con las víctimas y sus familias, y en cumplimiento del decreto de luto oficial, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos previstos en una decisión tomada desde el respeto, la responsabilidad institucional y el compromiso con las personas, entendiendo que en momentos como este corresponde acompañar el dolor colectivo y actuar con sensibilidad”.
La suspensión no contempla aplazamiento de los actos, al tratarse de una festividad con un marcado carácter tradicional y religioso. El Ayuntamiento de Adeje ha activado un dispositivo informativo para comunicar la suspensión a todas las partes implicadas, incluyendo a las personas inscritas con animales, jinetes, parrandas y grupos musicales, responsables de ventorrillos, así como a los medios de comunicación acreditados, con el objetivo de garantizar una información clara y ordenada.