Intenta embarcar en el aeropuerto Tenerife Sur con una fallecida en silla de ruedas

Embarcando junto a su mujer fallecida, a la que transportaba en una silla de ruedas. Así intentó acceder recientemente a su vuelo, programado en el aeropuerto Tenerife Sur, un hombre octogenario, como si se tratara de una pasajera más. El incidente se produjo en el acceso al arco detector de metales. Nadie sospechó nada hasta que, al traspasar el control pertinente y rutinario, una vigilante de seguridad detectó que la mujer no reaccionaba, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia.
Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, el hombre empujaba la silla de ruedas en la que se encontraba su esposa. A simple vista, parecían un matrimonio de avanzada edad a punto de embarcar. Sin embargo, tras el paso por el pórtico, la vigilante se dio cuenta de que algo no iba bien.
El insólito suceso, que tuvo lugar recientemente en el control de seguridad del aeródromo sureño, guarda similitudes con otro caso ocurrido días atrás en un vuelo de la aerolínea EasyJet entre Málaga y Londres, cuando un hombre, en este caso sí, logró embarcar con su esposa ya fallecida.
En esta otra situación, fue la tripulación la que, antes del despegue, se percató de que la mujer no mostraba signos vitales. Según la aerolínea, la pasajera contaba con un certificado médico que le permitía volar y falleció dentro del avión.
En el aeropuerto Tenerife Sur, “la vigilante se acercó a la mujer y el hombre le cedió la silla de ruedas. Al tomarle una mano, notó que tenía una temperatura anormalmente baja y no respiraba. La trabajadora dio aviso inmediato al supervisor. En pocos minutos se activó el protocolo de emergencia y acudieron al lugar numerosos agentes de seguridad, efectivos de la Guardia Civil y personal forense”, explica un trabajador del aeropuerto.
HORA DE LA DEFUNCIÓN
Según las primeras declaraciones del marido, su esposa habría fallecido unas horas antes, dentro del propio recinto aeroportuario.
No obstante, algunos empleados señalan que el hombre, en varias ocasiones, intentó atribuir de forma prematura la responsabilidad del fallecimiento a las instalaciones del aeropuerto, un extremo que está siendo evaluado por las autoridades competentes.
El hombre, que fue detenido en ese momento, colaboró con los agentes, mientras se realizaban las diligencias pertinentes en este tipo de casos.
La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si pudiera existir algún tipo de responsabilidad penal.