El Gobierno eleva la alerta en Canarias y suma una nueva: en qué horas se espera el mayor impacto

La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación a alerta por fenómenos costeros en Canarias a partir de las 06:00 horas del sábado 24 de enero de 2026, en base a las predicciones de la Aemet y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
El episodio estará marcado por mal estado del mar, con mar combinada del noroeste que alcanzará entre 4 y 5 metros, pudiendo superar los 5 metros en Lanzarote y Fuerteventura.
El mar de fondo presentará periodos largos, superiores a los 12 segundos, y coincidirá con un coeficiente de marea alto, lo que incrementa la incidencia del oleaje en el litoral.
Las condiciones afectarán especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste, así como a los canales entre Islas.
Las pleamares previstas durante el episodio serán:
- Viernes 23 de enero, de 16:00 a 16:30 horas
- Sábado 24 de enero, de 4:20 a 4:50 horas y de 16:50 a 17:20 horas
- Domingo 25 de enero, de 5:10 a 5:40 horas y de 17:50 a 18:10 horas
Prealerta en las islas occidentales y Gran Canaria
Asimismo, el Ejecutivo ha declarado la situación de prealerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria a partir de las 18:00 horas de este viernes, 23 de enero.
La prealerta afectará especialmente a:
- Tenerife: dorsal, Anaga, valle de Güímar, sur del área metropolitana y cumbres centrales
- La Gomera: vertientes noroeste, sureste y cumbres
- La Palma: vertientes este y noroeste
- El Hierro: vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres expuestas
- Gran Canaria: cumbres y zonas altas de Tejeda y Tirajana
Se espera viento del noroeste arreciando y girando a norte a últimas horas del día, cuando no se descartan rachas ocasionales muy fuertes que podrán alcanzar y superar los 70km/h.
Todos los avisos de la Aemet
La Aemet ha activado avisos amarillos por viento desde las 18:00 horas del viernes 23 hasta las 02:59 horas del sábado 24 de enero, con rachas máximas de 70 km/h y predominio de viento del norte.
Las zonas afectadas son:
- Norte de Tenerife
- Área metropolitana de Tenerife
- Cumbres, la Dorsal, Anaga y extremo noroeste de Tenerife
- La Gomera (cumbres y vertientes noroeste y este)
- Cumbres de Gran Canaria
Atención al oleaje
Los avisos amarillos por fenómenos costeros estarán activos desde la mañana del sábado 24 de enero y se mantendrán durante el domingo 25 de enero, con mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros en distintas zonas del Archipiélago.
El sábado 24, el aviso afectará a Lanzarote, Fuerteventura, La Palma (este y oeste), norte de Tenerife, área metropolitana de Tenerife, norte de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, con horarios que se extienden desde las 06:00 hasta las 23:59 horas, dependiendo de la isla.
El domingo 25, los avisos continuarán en Lanzarote, Fuerteventura, norte de Tenerife, área metropolitana de Tenerife, norte de Gran Canaria, La Palma y El Hierro, con mar combinada del noroeste de entre 4 y 5 metros, y en torno a los 4 metros en El Hierro, hasta primeras horas de la tarde.