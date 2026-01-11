Canarias “incumple” con los alumnos con necesidades educativas especiales

La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres de alumnado, ConfapaCanarias, reclama a la Consejería de Educación dotar de recursos humanos y materiales la atención a las Necesidades Educativas en las aulas. Proponen aumentar la oferta de itinerarios de Formación Profesional y que todos sean adaptados.
El coordinador de la Comisión NEAE/NEE de ConfapaCanarias, Jorge Hernández, recalca la importancia de “dar oportunidades” a este alumnado para que lleguen al máximo dentro de sus capacidades. “Esta consejería sigue incumpliendo los compromisos adquiridos con los alumnos con necesidades educativas especiales, y estamos en el segundo cuatrimestre del tercer curso al frente de Educación.
Los números son tozudos e imposibles de llevar la contraria. En Canarias tenemos un 73% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) incluidos en centros públicos frente a un 85% de media nacional, o el 93% en Galicia (gobernada como esta Consejería por el PP).
Según datos de la Consejería, hay más de 40.000 alumnos con diagnóstico de necesidades educativas especiales NEE o necesidades específicas de atención educativa NEAE, lo que supone el 21% del total de 192.000 alumnos y alumnas matriculados”.
Reiteró que “desde las familias y las federaciones de AMPAs de Canarias creemos que es un colectivo al que no se lo están tomando suficientemente en serio, la Consejería está a ver cómo escapa, porque ellos son conscientes de lo que está pasando. Hay una cantidad abrumadora de alumnos que tienen algún tipo de problema de discapacidad o tienen un trastorno que dificulta la educación. Creemos que es una cuestión que solo se soluciona poniendo más recursos para nuestros hijos, en Infantil, en Primaria y en Secundaria.
Frente a eso tenemos un Gobierno que se niega a cumplir lo que dice la Ley, y destinar como mínimo un 5% del PIB para educación y formación del alumnado de Canarias. Y en especial, las familias con alumnos con NEE afrontamos una realidad diaria en la que vemos que la Administración no nos ayuda ni auxilia”.
El presidente del AMPA El Pilar del IES Luis Cobiella Cuevas (La Palma) insiste que un montón de alumnos son matriculados en recursos como Aulas Enclave y Aulas para el Tránsito de la Vida Adulta cuando realmente deberían estar en un aula ordinaria. “La Administración considera estas aulas, sobre todo en Secundaria, como una guardería y las familias no estamos de acuerdo, y creemos que deben tener un itinerario de formación acorde a sus inquietudes y que puedan llegar a emanciparse, según sus capacidades”.
Jorge Hernández afirma que “esas chicas y chicos deben tener la posibilidad de formarse en la formación reglada pública y, según su perfil, poder desarrollar sus potencialidades. Y es tan sencillo como crear más ofertas de Formación Profesional Adaptada, porque existe una oferta de 24 itinerarios de Formación Profesional para los neurotípicos, pero solo seis [ahora 14] para Formación Adaptada [viveros y jardinería; auxiliares de comercio; auxiliares de peluquería y estética; auxiliares de almacén; servicios administrativo, grabación de datos y documentos; operaciones básicas restaurante y bar], y no en todas las Islas. Por tanto, desde Confapa proponemos que se inviertan más recursos y se habiliten más familias de FP Adaptada, incluso queremos que todas las familias de FP sean Adaptadas”.
Hernández afirma que desde que un menor entra en un Aula Enclave “su futuro queda cercenado, limitado y discriminado para poder acceder a un itinerario formativo”. “Cuando una familia me pide consejo suelo decirles que matriculen a su hijo o hija en ESO. Hay chicos en Aulas Enclave con más capacidad que algunos alumnos de la ESO. Puede que avance y llegue a la Universidad, o igual repite, pero podría acceder a la FP”.
Además de diseñar un currículum amplio, diverso e inclusivo, exigió “ofrecer formación sobre NEE a los docentes; mejorar la coordinación entre los especialistas educativos y sanitarios; dotar de personal adecuado y asumir los auxiliares educativos y maestros de taller”, finalizó Hernández.
“Si puede pagar una educación inclusiva buena, su hijo tendrá oportunidades”
Jorge Hernández, miembro de Confapa Canarias, insiste en la falta de compromiso por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para mejorar la situación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
Como representante de las familias y padre de un alumno en un aula enclave, considera que del total del 21% de alumnado con NEE en Canarias, poniendo recursos y ayuda, podrían llegar incluso a la Universidad y titular un 10%, y el resto podrían cursar y finalizar la rama de Formación Profesional Adaptada que desee, pero “para eso hay que poner recursos y a las familias nos da la impresión de que el actual consejo está actuando con el criterio de que las cosas buenas son para el que se las pueda pagar. Es decir, si usted se puede pagar una buena educación, una educación de calidad, inclusiva y potente, esto le permita a su hijo tener oportunidades en la vida. Y si no, ahora solo hay una FP Adaptada con pocas opciones”.
A todos estos alumnos con NEE “hay que darles oportunidades para desarrollar su formación y hay que ampliar la oferta para ellos. Conocemos personas con diagnóstico que han finalizado su formación superior. Luego, habrá otros chicos con un perfil muy determinado que deberán estar en un Centro de Educación Especial, que merecen tener herramientas para desarrollar sus capacidades al máximo”.